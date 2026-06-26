Nicuşor Dan participă în Polonia la o reuniune pentru întărirea securităţii europene

Preşedintele României, Nicuşor Dan, participă sâmbătă la o reuniune diplomatică în localitatea Jurata din Republica Polonă, eveniment găzduit de preşedintele polonez Karol Nawrocki, alături de liderii din Estonia, Letonia şi Lituania, potrivit unui comunicat de presă publicat pe site-ul oficial Preşedintele României

Consultările la nivel înalt vizează analiza directă a modalităţilor de consolidare a securităţii pe continent, în contextul ameninţărilor generate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei şi al instabilităţii din Orientul Mijlociu, conform sursei citate.

Agenda discuţiilor interguvernamentale include şi teme legate de viitorul politicilor Uniunii Europene, care necesită adaptări structurale pentru menţinerea competitivităţii şi a dezvoltării statelor membre. În cadrul vizitei oficiale, şeful statului român reafirmă angajamentul ferm al ţării noastre faţă de acţiunile comune din cadrul NATO şi al blocului comunitar, potrivit sursei citate.

„Preşedintele României va accentua necesitatea consolidării descurajării şi apărării pe Flancul Estic al NATO”, transmit reprezentanţii Administraţiei Prezidenţiale în comunicatul oficial. Aceştia precizează că priorităţile strategice includ combaterea atacurilor cibernetice, contracararea ameninţărilor hibride, optimizarea infrastructurii cu uz dual şi securizarea resurselor energetice regionale.

Discuţiile dintre liderii din regiune urmăresc asigurarea unei unităţi depline a aliaţilor în faţa transformărilor geopolitice actuale. Dialogul politic consolidat oferă instrumente suplimentare pentru protecţia spaţiului aerian şi terestru de la graniţa estică a comunităţii europene, se mai arată în comunicatul de presă.