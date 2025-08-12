Nicuşor Dan reafirmă sprijinul pentru Ucraina şi semnează declaraţia comună a liderilor europeni

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, într-un mesaj postat pe Facebook, că a semnat, alături de ceilalţi lideri europeni, o declaraţie comună prin care se subliniază că „pacea nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a acesteia şi fără ca poporul ucrainean să îşi decidă liber viitorul”.

„Salut eforturile preşedintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanşat de Rusia împotriva Ucrainei şi de a construi o soluţie de pace justă şi durabilă”, a scris şeful statului.

Nicuşor Dan a subliniat că România va continua să sprijine Ucraina „împreună cu partenerii europeni şi transatlantici, pentru un viitor sigur, stabil şi democratic în regiune şi pentru apărarea valorilor care stau la baza proiectului european”.