Nicuşor Dan reafirmă sprijinul pentru Ucraina şi semnează declaraţia comună a liderilor europeni

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, într-un mesaj postat pe Facebook, că a semnat, alături de ceilalţi lideri europeni, o declaraţie comună prin care se subliniază că „pacea nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a acesteia şi fără ca poporul ucrainean să îşi decidă liber viitorul”.
„Salut eforturile preşedintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanşat de Rusia împotriva Ucrainei şi de a construi o soluţie de pace justă şi durabilă”, a scris şeful statului.
Nicuşor Dan a subliniat că România va continua să sprijine Ucraina „împreună cu partenerii europeni şi transatlantici, pentru un viitor sigur, stabil şi democratic în regiune şi pentru apărarea valorilor care stau la baza proiectului european”.
Opinia Cititorului ( 4 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 12.08.2025, 15:29)
Si bine face .Trilaterala cu Moldova pusa la punct de catre K.W.Iohannis continua . Practic cei trei vor deveni o imensa putere militara .Bine ca am scapat de „dacii liberi” si ca nu am intrat in coflict direct cu Ucraina din cauza lor .
1.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de anonim în data de 12.08.2025, 15:34)
Trilaterala de fum si gaz (de esapament). Ti-ai uitat pastilele. L-ai descoperit pe KW Iohannis, marele strateg, marele geniu neinteles de poporul roman. Poporul nu l-a meritat pe Dulap si pe Palton.
1.2. Da cu zero (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de Dan_Bruma în data de 12.08.2025, 16:09)
E buna asta cu trilaterala. Adica e de trei ori pe langa. Trilaterala înmultita cu cosinus de alfa si ridicata la cub da tot cu zero.
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 12.08.2025, 15:32)
Sprijinul pt sinistratii din tara nu-l afirma, in schimb il afirma obsesiv pt un stat strain, non-ue, non-nato care ne trateaza etnicii de acolo ca pe iobagi sub inchizitie.