Noi rachete METEOR pentru Forţele Armate Germane

Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA) a primit o nouă comandă din partea Germaniei pentru furnizarea rachetelor aer-aer METEOR, cu rază de acţiune dincolo de raza vizuală, destinate Forţelor Armate Germane. Contractul a fost atribuit prin intermediul Meteor Integrated Joint Programme Office (IJPO), în numele Oficiului Federal German pentru Echipamente, Tehnologia Informaţiei şi Asistenţă în Serviciu al armatei germane, potrivit unui comunicat transmis de MBDA.

Noua achiziţie reconfirmă angajamentul Germaniei faţă de programul METEOR, dezvoltat în cadrul unei cooperări europene între şase state: Germania, Regatul Unit, Franţa, Italia, Spania şi Suedia. Programul este coordonat de MBDA şi integrează tehnologii de ultimă generaţie dezvoltate la nivel european, conform comunicatului transmis de companie.

Racheta METEOR utilizează un sistem de propulsie ramjet cu combustibil solid, produs în Germania de filiala MBDA Bayern-Chemie. Acest tip de motor permite menţinerea tracţiunii până în faza finală a interceptării, oferind o „zonă fără scăpare” extinsă faţă de alte rachete aer-aer din aceeaşi categorie, mai este subliniat în comunicat.

METEOR este deja integrată pe mai multe platforme aeriene de luptă, printre care Eurofighter Typhoon, Dassault Rafale, Saab Gripen şi KF-21 Boramae. În 2025, integrarea rachetei pe avionul de luptă F-35 a avansat, fiind realizat primul zbor pe varianta F-35B şi testele la sol înaintea primului zbor pe F-35A, potrivit comunicatului MBDA.

De asemenea, în noiembrie 2025, Forţele Aeriene Braziliene au confirmat o lansare test reuşită a rachetei METEOR de pe aeronavele de vânătoare F-39E Gripen E, evidenţiind contribuţia acesteia la consolidarea capacităţii de apărare aeriană a Braziliei, mai este evidenţiat în comunicat.