Noi recorduri la aur şi argint odată cu reluarea ameninţărilor cu tarife din partea lui Trump

Preţurile aurului şi argintului au urcat luni la noi maxime istorice, pe fondul îndreptării investitorilor spre active considerate sigure după ce preşedintele american Donald Trump a ameninţat că va impune tarife suplimentare ţărilor europene care se opun dorinţei sale de a anexa Groenlanda, transmite Reuters.

Pe piaţa spot, cotaţia aurului a crescut luni dimineaţa cu 1,6%, până la 4.666,65 dolari pe uncie, după ce anterior a atins un maxim istoric de 4.689,39 dolari pe uncie, potrivit raportului Reuters.

În comunicatul citat de Reuters se precizează că Trump a declarat sâmbătă că va impune un tarif suplimentar de 10% începând cu 1 februarie pentru mărfurile din Danemarca, Norvegia, Suedia, Franţa, Germania, Ţările de Jos, Finlanda şi Marea Britanie, iar tariful ar urma să crească până la 25% de la 1 iunie dacă nu se ajunge la un acord privind Groenlanda.

Reuters notează că ambasadorii Uniunii Europene pregătesc măsuri de răspuns în faţa noilor ameninţări tarifare ale preşedintelui american.

Analistul Matt Simpson de la StoneX a declarat pentru Reuters că tensiunile geopolitice au determinat investitorii care pariază pe aur să ridice metalul galben la noi maxime, iar includerea tarifelor în ecuaţie sugerează că ameninţarea lui Trump la adresa Groenlandei este serioasă.

Potrivit Reuters, cele mai recente ameninţări tarifare ale lui Trump au crescut apetitul investitorilor pentru aur, yeni şi franci elveţieni, într-o mişcare amplă de evitare a riscului pe pieţe.

Reuters menţionează că cotaţia argintului a urcat cu circa 4% la 93,50 dolari pe uncie, după ce metalul alb a atins un nou maxim istoric de 94,08 dolari pe uncie.