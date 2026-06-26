Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Noua Zeelandă avertizează asupra incursiunilor militare chineze în Pacific

S.B.
Internaţional / 26 iunie, 09:00

Noua Zeelandă avertizează asupra incursiunilor militare chineze în Pacific

Testele de rachete balistice şi desfăşurările navale chineze în Pacific urmează să crească, potrivit unui raport confidenţial din Noua Zeelandă, potrivit news.ro.

Testele cu rachete balistice şi incursiunile navale chineze vor deveni "o caracteristică persistentă" în Pacific, pe măsură ce Beijingul îşi întăreşte prezenţa militară, au avertizat oficialii neozeelandezi într-un document intern obţinut de AFP.

"Anticipăm că acţiunile chineze - cum ar fi tranzitul unui grup de lucru naval chinez prin Marea Tasmaniei în februarie şi lansarea de către China a unei rachete balistice intercontinentale în Pacific în septembrie 2024 - vor constitui o trăsătură persistentă a mediului nostru strategic", se arată în raport, obţinut conform legilor privind libertatea de informare.

Documentul, datat decembrie 2025, a fost elaborat de Forţa de Apărare a Noii Zeelande şi de Ministerul Afacerilor Externe, în timp ce Wellington monitoriza o flotilă navală chineză în Marea Filipinelor. "Oficialii din Noua Zeelandă sunt în contact strâns cu omologii lor australieni şi menţin supravegherea operaţională a acestor nave", notează documentul.

Raportul de 15 pagini a fost înaintat prim-ministrului neozeelandez Christopher Luxon, precum şi miniştrilor săi ai Apărării, Afacerilor Externe şi Informaţiilor.

China a alocat miliarde de dolari sectorului său de apărare în ultimii ani - o tendinţă care a alarmat unele guverne, chiar dacă Beijingul insistă că obiectivele sale sunt paşnice. Marina chineză, în special, s-a extins rapid pe măsură ce liderii celei de-a doua economii ca mărime din lume încearcă să extindă influenţa ţării în Pacific, o regiune în care Statele Unite au fost mult timp puterea militară dominantă.

Preocupările Wellingtonului cu privire la mişcările militare chineze fuseseră deja accentuate de desfăşurarea a trei nave de război chineze în februarie 2025 în Marea Tasmaniei, situată între Australia şi Noua Zeelandă.

Cea mai mare parte a raportului furnizat AFP a fost restricţionată din motive de confidenţialitate, securitate naţională şi confidenţialitate. În secţiunile necenzurate, oficialii notează că desfăşurarea chineză în Marea Tasmaniei în februarie 2025 a fost efectuată în conformitate cu dreptul internaţional, inclusiv Convenţia Naţiunilor Unite privind dreptul mării.

"Aceasta include modul în care grupul de lucru şi-a notificat intenţiile de a desfăşura exerciţii cu foc real - despre care evaluăm că nu se aliniază cu cele mai bune practici internaţionale şi a forţat mai multe companii aeriene să-şi modifice rutele de zbor", se arată în raport.

Desfăşurarea Beijingului în Marea Filipinelor în decembrie "a fost în concordanţă cu extinderea treptată a prezenţei de securitate maritimă a Chinei în Pacificul de Sud în ultimul deceniu", notează raportul. "Beijingul a desfăşurat o gamă largă de nave militare în regiune, inclusiv - dar fără a se limita la - nave spital, nave amfibie mari care sprijină operaţiunile de ajutor umanitar şi de ajutor în caz de dezastre şi nave de sprijin spaţial", arată documentul. Navele de sprijin spaţial sunt proiectate pentru a urmări lansările de rachete, sateliţii şi activitatea rachetelor intercontinentale.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

26 iunie

Citeşte Ziarul BURSA din 26 iunie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda “Teoria dobânzii“Citeste “Teoria dobânzii“Read “INTEREST RATE THEORY“

Ziarul BURSA

26 iunie
Ediţia din 26.06.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
asbis.ro
asbis.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

25 Iun. 2026
Euro (EUR)Euro5.2317
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6035
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.6737
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină6.0710
Gram de aur (XAU)Gram de aur590.7325

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
canva.site
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb