Noua Zeelandă avertizează asupra incursiunilor militare chineze în Pacific

Testele de rachete balistice şi desfăşurările navale chineze în Pacific urmează să crească, potrivit unui raport confidenţial din Noua Zeelandă, potrivit news.ro.

Testele cu rachete balistice şi incursiunile navale chineze vor deveni "o caracteristică persistentă" în Pacific, pe măsură ce Beijingul îşi întăreşte prezenţa militară, au avertizat oficialii neozeelandezi într-un document intern obţinut de AFP.

"Anticipăm că acţiunile chineze - cum ar fi tranzitul unui grup de lucru naval chinez prin Marea Tasmaniei în februarie şi lansarea de către China a unei rachete balistice intercontinentale în Pacific în septembrie 2024 - vor constitui o trăsătură persistentă a mediului nostru strategic", se arată în raport, obţinut conform legilor privind libertatea de informare.

Documentul, datat decembrie 2025, a fost elaborat de Forţa de Apărare a Noii Zeelande şi de Ministerul Afacerilor Externe, în timp ce Wellington monitoriza o flotilă navală chineză în Marea Filipinelor. "Oficialii din Noua Zeelandă sunt în contact strâns cu omologii lor australieni şi menţin supravegherea operaţională a acestor nave", notează documentul.

Raportul de 15 pagini a fost înaintat prim-ministrului neozeelandez Christopher Luxon, precum şi miniştrilor săi ai Apărării, Afacerilor Externe şi Informaţiilor.

China a alocat miliarde de dolari sectorului său de apărare în ultimii ani - o tendinţă care a alarmat unele guverne, chiar dacă Beijingul insistă că obiectivele sale sunt paşnice. Marina chineză, în special, s-a extins rapid pe măsură ce liderii celei de-a doua economii ca mărime din lume încearcă să extindă influenţa ţării în Pacific, o regiune în care Statele Unite au fost mult timp puterea militară dominantă.

Preocupările Wellingtonului cu privire la mişcările militare chineze fuseseră deja accentuate de desfăşurarea a trei nave de război chineze în februarie 2025 în Marea Tasmaniei, situată între Australia şi Noua Zeelandă.

Cea mai mare parte a raportului furnizat AFP a fost restricţionată din motive de confidenţialitate, securitate naţională şi confidenţialitate. În secţiunile necenzurate, oficialii notează că desfăşurarea chineză în Marea Tasmaniei în februarie 2025 a fost efectuată în conformitate cu dreptul internaţional, inclusiv Convenţia Naţiunilor Unite privind dreptul mării.

"Aceasta include modul în care grupul de lucru şi-a notificat intenţiile de a desfăşura exerciţii cu foc real - despre care evaluăm că nu se aliniază cu cele mai bune practici internaţionale şi a forţat mai multe companii aeriene să-şi modifice rutele de zbor", se arată în raport.

Desfăşurarea Beijingului în Marea Filipinelor în decembrie "a fost în concordanţă cu extinderea treptată a prezenţei de securitate maritimă a Chinei în Pacificul de Sud în ultimul deceniu", notează raportul. "Beijingul a desfăşurat o gamă largă de nave militare în regiune, inclusiv - dar fără a se limita la - nave spital, nave amfibie mari care sprijină operaţiunile de ajutor umanitar şi de ajutor în caz de dezastre şi nave de sprijin spaţial", arată documentul. Navele de sprijin spaţial sunt proiectate pentru a urmări lansările de rachete, sateliţii şi activitatea rachetelor intercontinentale.