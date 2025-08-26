Nusco a tranzacţionat o treime din ansamblul Nusco Green Homes

Nusco - unul dintre cei mai importanţi şi activi jucători pe piaţa imobiliară - cu o viziune ce urmează sustenabilitatea, arhitectura contemporană şi grija faţă de calitatea vieţii - aduce în Nusco Green Homes un proiect peisagistic cu o infrastructură verde integrată, care răspunde nu doar nevoilor estetice ale comunităţii, dar mai ales celor verzi şi funcţionale, se arată într-un comunicat de presă remis redacţiei. Ansamblul rezidenţial se află în curs de livrare a celor 61 de vile, dintre care 21 au fost deja tranzacţionate.

Nusco Green Homes este primul ansamblu de vile premium complet sustenabil din zona de Nord a Capitalei, în oraşul Tunari - o zonă în plină dezvoltare şi care primeşte acum un proiect de o calitate superioară, cu detalii gândite încă din faza de concept pentru un altfel de stil de viaţă. Eficient energetic, 100% securizat, nZEB certificat, echipat cu pompe de căldură, panouri fotovoltaice sau faţade ventilate, Nusco Green Homes se adresează familiilor care îşi doresc un de stil de viaţă complet, într-un proiect integrat şi în afara aglomerării urbane, dar cu acces rapid la mijloace de transport, la aeroport, la şcoli, grădiniţe, spitale, centre comerciale, dar şi cu ieşire facilă către drumurile spre munte şi spre mare.

De la gazonul susţinut permanent şi un sistem de irigaţii automatizat, până la gardurile vii cu rol fonic şi de delimitare între spaţii, fiecare detaliu a fost conceput pentru a genera confort pe termen lung, arătând totodată că în Nusco Green Homes, natura nu este doar element de decor, ci parte funcţională a arhitecturii. Toate acestea formează o grădină urbană în sine, cu peste 5.000 de plante, de la conifere, tei argintii sau palmieri mediteraneeni, iar piscina de 30 de metri lungime integrată în interiorul parcului întregeşte peisajul într-o perfectă armonie.

Nusco Green Homes - pentru un altfel de stil de viaţă

În cifre, proiectul peisagistic Nusco Green Homes înseamnă: peste 8.000 mp de gazon şi vegetaţie activă, aproape 500 de arbori plantaţi, din specii variate şi adaptate climatului local, 2.500 de conifere veşnic verzi (Cupressocyparis leylandii) pentru garduri vii, ce oferă intimitate, linişte şi un aer curat, aproape 1.000 de plante ornamentale şi perene în spaţiile comune, palmieri mediteraneeni (Chamaerops humilis) şi o lizieră de tei argintii, plantată la maturitate pentru impact verde imediat.

„Zona rezidenţială este gândită ca un adevărat ecosistem: gazon adaptat solului local, garduri vii permanente şi plante ornamentale cu întreţinere redusă. Nicio plantă din Nusco Green Homes nu a fost aleasă întâmplător, pentru că întregul design verde a fost construit pe trei direcţii: estetic, ecologic şi emoţional. Membrii comunităţii Nusco vor vedea nu doar un decor spectaculos, ci, mai degrabă, o extensie armonioasă a spaţiului personal în aer liber”, a declarat Sorin Ciorapciu, arhitect peisagist.

Acesta a precizat că pe latura nordică a ansamblului se întinde o lizieră de tei argintii, care protejează şi purifică, devenind un scut natural împotriva vânturilor reci şi radiaţiei solare excesive. Plantate la maturitate - cu înălţimi de peste 4,5 metri - aceste exemplare de tei funcţionează ca o barieră fonică vie, contribuind la crearea unui microclimat sănătos şi echilibrat.

Parcul central de la Nusco Green Homes însemnă o oază cu ADN mediteranean, astfel, în inima ansamblului, se află o grădină mediteraneană în miniatură, dominată de piscina centrală şi înconjurată de vegetaţie exotică, dar perfect aclimatizată.

Compoziţia vegetală din această zonă include: 160 de arbori ornamentali şi coniferi (talie mare, medie şi mică), palmieri rustici (Chamaerops humilis), cu rezistenţă la temperaturi de până la -12°C, plante perene şi graminee cu înfloriri secvenţiale, gândite să menţină culoarea şi diversitatea pe tot parcursul anului.

„Locuirea de calitate presupune mai mult decât o construcţie bine executată, înseamnă spaţiu, natură, intimitate şi, desigur, respiraţie verde. Proiectul peisagistic din Nusco Green Homes este gândit ca un exemplu că urbanul poate coexista cu natura - şi nu doar la nivel estetic sau decorativ. Iar amprenta mediteraneană vine cu un aer personal, de relaxare şi de timp de calitate petrecut în propriul tău spaţiu”, declară Michele Nusco.

Peisagistica din Nusco Green Homes este rezultatul unei selecţii riguroase de specii, adaptate perfect la climatul continental de câmpie, cu valori estetice ridicate şi roluri ecologice precise. Astfel, în alegerea vegetaţiei, specialiştii au ţinut cont de aspecte precum: controlul microclimatic, absorbţia prafului şi a poluanţilor, reducerea zgomotului urban, stimularea biodiversităţii locale, întreţinere eficientă şi cu consum minim de resurse. Fiecare vilă are grădină proprie, complet echipată cu sisteme de aspersoare de ultimă generaţie, rulouri de gazon, jardiniere incorporate şi terasă de tip deck.

Nusco Green Homes este un proiect rezidenţial dezvoltat în Nordul Capitalei - în zona verde a oraşului Tunari - cu o investiţie estimată la peste 30 de milioane euro. Ansamblul oferă comunităţii, pe lângă spaţiile verzi atent alese, un parc de peste 2.000 mp, locuri de joacă, zone de sport, dar şi spaţii dedicate animalelor de companie, spaţii de socializare şi de relaxare. De asemenea, ansamblul va cuprinde şi o grădiniţă privată şi un centru comercial dedicat.