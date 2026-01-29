O nouă etapă pentru Liberty Galaţi: planul de restructurare aprobat

Tribunalul Galaţi a aprobat modificarea Planului de restructurare al combinatului Liberty Galaţi, propusă de administratorii concordatari Euro Insol şi CITR, decizie care permite valorificarea activului şi atragerea unui investitor strategic, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Modificarea planului vizează valorificarea întregului activ funcţional al combinatului, considerat un asset strategic pentru economia României, subliniază comunicatul. Administratorii concordatari vor organiza o licitaţie internaţională, transparentă şi competitivă, pentru identificarea unui investitor capabil să asigure modernizarea, capitalul de lucru şi relansarea producţiei de oţel, conform comunicatului.

Preşedintele Euro Insol, Remus Borza, a declarat: „Oţelul produs la Galaţi se regăseşte în casa fiecărui român. Decizia de astăzi creează premisele pentru stabilitate şi un viitor predictibil al combinatului. Organizarea unei licitaţii internaţionale reprezintă un moment crucial în procesul de relansare a activităţii Combinatului”, potrivit comunicatului.

CEO CITR, Paul-Dieter Cârlănaru, susţine: „Liberty Galaţi este cel mai mare angajator din judeţ şi un activ strategic pentru economia naţională. Omologarea modificării planului de restructurare creează cadrul necesar pentru atragerea unui investitor capabil să susţină combinatul pe termen lung”, se adaugă în comunicat.

Prima licitaţie este programată pentru 12 martie 2026, iar informaţiile necesare vor fi puse la dispoziţia părţilor interesate în cel mai scurt timp, în condiţii de transparenţă, mai precizează comunicatul.