Oana Diaconu s-a alăturat echipei Pluridio în rolul de Chief of Projects, rol strategic care va susţine scalarea internaţională

S.E.
Miscellanea / 23 ianuarie, 13:05

Sursa foto: Unsplash

Sursa foto: Unsplash

Pluridio, companie românească specializată în dezvoltarea de soluţii software pentru pieţele financiare, îşi consolidează echipa de management într-un moment de accelerare a extinderii internaţionale şi anunţă numirea Oanei Diaconu în rolul de Chief of Projects, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Cu o experienţă de peste 20 de ani în coordonarea programelor complexe din industria financiar-bancară, Oana va susţine livrarea simultană a implementărilor aflate în derulare pe mai multe pieţe europene şi va contribui la creşterea predictibilităţii şi consistenţei execuţiei, pe măsură ce Pluridio intră într-o etapă de scalare, a relatat comunicatul.

„Numirea Oanei Diaconu reflectă etapa în care se află Pluridio: o companie care se extinde internaţional şi implementează proiecte din ce în ce mai sofisticate. Experienţa sa în coordonarea iniţiativelor de mare complexitate ne va ajuta să livrăm consecvent, chiar şi atunci când rulăm implementări multiple, în contexte geografice diferite”, a declarat Marius Ionescu, CEO Pluridio, în comunicat.

Pentru Pluridio, 2025 a fost un an cu un volum crescut de iniţiative de mare anvergură şi implementări desfăşurate în paralel, reflectând maturizarea companiei şi extinderea activităţii în mai multe ţări europene, a informat comunicatul de presă. În 2026, această dinamică este aşteptată să continue, ceea ce face necesară consolidarea echipei de management. Conform unui raport de piaţă publicat la finalul anului 2025, piaţa globală de software pentru serviciile financiare este estimată la aproximativ 162,6 miliarde USD în 2025 şi este proiectată să crească la aproape 248,9 miliarde USD până în 2029, la un ritm anual compus (CAGR) de aproximativ 11,2%, pe fondul cererii tot mai mari pentru soluţii digitale şi procese integrate în instituţiile financiare.

Cu o experienţă profesională de peste 20 de ani în coordonarea programelor complexe şi iniţiativelor de transformare, acumulată în principal în industria financiar-bancară, unde a ocupat poziţii de management, Oana Diaconu aduce o abordare structurată şi orientată spre execuţie şi valoare, conform sursei citate, care a amintit că, de-a lungul carierei, a lucrat direct cu structurile de conducere pentru a transforma direcţii strategice ambiţioase în rezultate concrete, livrate coerent şi predictibil, mai ales în contexte organizaţionale dinamice.

În cadrul Pluridio, Oana Diaconu va avea responsabilitatea de a alinia proiectele cu obiectivele strategice ale Pluridio, de a consolida guvernanţa şi execuţia proiectelor, precum şi de a sprijini echipele în livrarea eficientă, predictibilă şi orientată spre respectarea angajamentelor asumate faţă de clienţi şi parteneri, în contextul iniţiativelor desfăşurate în paralel pe mai multe pieţe. Rolul contribuie direct la susţinerea creşterii internaţionale, menţinând viteza, calitatea şi consistenţa livrării, potrivit sursei menţionate.

„Pluridio intră într-o etapă în care capacitatea de a livra proiecte cu multiple dependenţe şi cerinţe avansate, simultan şi în ţări diferite, devine esenţială. Mă bucur să mă alătur echipei într-un moment-cheie al dezvoltării sale şi să contribui la construirea unor capabilităţi scalabile care să susţină extinderea internaţională, inovaţia sustenabilă şi livrarea de rezultate solide pentru clienţi”, a declarat Oana Diaconu, în sursa amintită.

