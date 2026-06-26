Oana Ţoiu cere Iranului redeschiderea în siguranţă a Strâmtorii Hormuz

Ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a avut vineri o convorbire telefonică cu omologul său din Republica Islamică Iran, Abbas Araghchi. Discuţiile au vizat evoluţiile tensionate din Orientul Mijlociu, Memorandumul de Înţelegere semnat recent de România cu Statele Unite şi poziţia Bucureştiului bazată pe respectarea dreptului internaţional, potrivit unui mesaj postat pe platforma X.

În cadrul dialogului, oficialul român a transmis un mesaj ferm cu privire la importanţa crucială a tranzitului maritim global.

„Am reafirmat angajamentul ferm şi constant al României pentru identificarea unor soluţii diplomatice care să contribuie la consolidarea securităţii şi stabilităţii atât în Orientul Mijlociu, cât şi în regiunea noastră. Totodată, am reiterat riscurile generate de războiul ilegal de agresiune purtat de Federaţia Rusă”, a precizat ministrul interimar de Externe în mesajul publicat.

Oana Ţoiu a declarat că restabilirea libertăţii de navigaţie este indispensabilă nu doar pentru sectorul energetic, ci şi pentru consolidarea securităţii alimentare mondiale, prin asigurarea fluxurilor de îngrăşăminte destinate agriculturii. Pe linie consulară, ministrul a menţionat că Ambasada României la Teheran funcţionează la capacitate maximă şi colaborează cu partenerii internaţionali pentru a facilita repatrierea navigatorilor, cu prioritate pentru cei care au nevoie de îngrijiri medicale, potrivit sursei citate.