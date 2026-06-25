OLAF a blocat traficul ilegal a 4.200 de tone de deşeuri textile

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a identificat un trafic ilegal de amploare cu deşeuri textile din Italia în Turcia şi a contribuit la blocarea a aproximativ 4.200 de tone de astfel de deşeuri clasificate eronat pentru a eluda normele costisitoare de reciclare, conform comunicatului de presă oficial publicat joi de OLAF.

Textilele în cauză conţin un procent ridicat de fibre acrilice, care nu sunt biodegradabile şi pot persista în mediu până la 200 de ani, necesitând tehnologie specifică de reciclare şi fiind supuse unor reglementări stricte şi costisitoare, potrivit aceleiaşi surse. OLAF a colaborat cu Carabinieri italieni pentru a studia disponibilitatea acestei tehnologii şi a combinat rezultatele cu analiza fluxurilor comerciale şi a datelor vamale, identificând mai multe transporturi etichetate eronat pentru a evita cerinţele mai scumpe de reciclare, conform comunicatului.

Colaborând strâns cu autorităţile vamale turce, OLAF a obţinut inspectarea transporturilor suspecte la sosirea în Turcia. Aproape 2.100 de tone de textile au fost descoperite în cadrul unei inspecţii la faţa locului, depozitate într-un antrepozit al unei unităţi de reciclare turce care nu respecta reglementările de mediu aplicabile, potrivit aceleiaşi surse. Alte 768 de tone de deşeuri textile provenind din Italia şi legate de aceeaşi schemă frauduloasă au fost găsite depozitate în portul turc Mersin, de asemenea etichetate incorect, toate transporturile identificate urmând să fie sechestrate de autorităţile turce, conform comunicatului OLAF.

Tot săptămâna aceasta, în urma informaţiilor furnizate de OLAF, Carabinieri italieni au efectuat un raid în Brescia, regiunea Lombardia, asupra unui complex de afaceri al unei companii implicate în exporturile ilegale, sechestrând activele companiei, inclusiv instalaţiile operaţionale, o flotă de camioane articulate folosite ilegal pentru transport şi aproximativ 12 milioane de euro în active financiare, potrivit aceleiaşi surse.

Directorul General al OLAF, Petr Klement, a apreciat că scheme precum cea descoperită reprezintă o ameninţare reală şi masivă atât pentru economie, cât şi pentru mediu, subliniind că munca OLAF este esenţială pentru a urmări astfel de transporturi şi a colabora cu autorităţile naţionale din Europa şi din afara acesteia, conform declaraţiei sale citate în comunicat.

Sectorul textil şi al confecţiilor din UE generează o cifră de afaceri de 170 de miliarde de euro şi angajează 1,3 milioane de persoane în 197.000 de companii, în timp ce în 2019 au fost generate 12,6 milioane de tone de deşeuri textile, din care doar o cincime a fost colectată separat pentru reutilizare sau reciclare, potrivit datelor citate de OLAF. Comisia Europeană a introdus noi norme privind gestionarea durabilă a deşeurilor textile în octombrie 2025, care fac o distincţie clară între textilele uzate şi deşeurile textile şi impun operaţiuni de sortare înainte de orice posibil transport, conform aceleiaşi surse.