PACR: Noile reguli fiscale ameninţă firmele româneşti

Conversia forţată a împrumuturilor asociaţilor în capital social, eliminarea eşalonării simplificate a datoriilor fiscale, majorarea capitalului minim la 8.000 lei şi suprataxarea profesiilor liberale sunt doar câteva dintre măsurile din noul proiect legislativ care, potrivit Patronatului Antreprenorilor Contabili din România (PACR), riscă să împingă România spre proceduri de infringement european şi să afecteze grav mediul de afaceri, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

„Nu suntem împotriva disciplinei fiscale sau a responsabilizării mediului de afaceri. Dar aceste măsuri, în forma actuală, sunt disproporţionate şi contravin atât Constituţiei României, cât şi legislaţiei europene. România are nevoie de reguli clare şi echilibrate, nu de bariere care blochează dezvoltarea”, transmite Valentina Saygo, preşedinta PACR.

Proiectul, publicat pe 14 august 2025, vizează modificări ample la Legea societăţilor nr. 31/1990, Codul fiscal şi alte reglementări conexe, iar în opinia PACR acestea pot crea blocaje administrative şi fiscale fără precedent.

Potrivit sursei, cele mai controversate măsuri sunt:

-Conversia forţată a împrumuturilor asociaţilor în capital social - o ingerinţă în dreptul de proprietate şi libertatea contractuală, fără echivalent în alte state UE.

-Eliminarea eşalonării simplificate a obligaţiilor fiscale - decizie ce poate duce la insolvenţe şi executări silite, în special în rândul IMM-urilor.

-Obligativitatea POS fără prag minim - povară disproporţionată pentru microîntreprinderi şi operatorii din mediul rural.

-Capital social minim de 8.000 lei pentru SRL-uri - de 40 de ori mai mare decât pragul actual, în contradicţie cu tendinţa europeană de liberalizare.

-Majorarea plafonului CASS pentru profesiile liberale - suprataxare care poate împinge activitatea în alte state sau în zona informală.

Conform comunicatului, PACR avertizează că aceste măsuri ar putea conduce la:

-delocalizarea activităţilor economice şi profesionale;

-creşterea numărului de insolvenţe şi executări silite;

-scăderea atractivităţii României pentru investiţii;

-posibile proceduri de infringement din partea Comisiei Europene pentru încălcarea libertăţii de stabilire (art. 49 şi 54 TFUE).

Patronatul solicită autorităţilor să revizuiască proiectul de lege şi să menţină un echilibru între disciplina fiscală şi susţinerea mediului de afaceri. PACR îşi exprimă disponibilitatea de a participa la consultări tehnice şi grupuri de lucru alături de Ministerul Finanţelor şi Guvernul României, pentru ca forma finală a reglementărilor să fie una predictibilă, echilibrată şi favorabilă dezvoltării economice sustenabile.