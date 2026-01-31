Pakistan: Peste 70 de morţi în urma unor atacuri separatiste în Balucistan

Cel puţin zece membri ai forţelor de securitate, cinci civili şi aproape 60 de rebeli au fost ucişi sâmbătă în urma unor atacuri coordonate lansate de separatişti în provincia Balucistan din sud-vestul Pakistanului, au declarat oficiali citaţi de AFP şi dpa.

Un înalt oficial din domeniul securităţii a precizat, pentru AFP, că „teroriştii au lansat atacuri coordonate în această dimineaţă în peste 12 locaţii”, referindu-se la grupările separatiste active în regiunea marcată frecvent de violenţe.

Responsabilitatea pentru atacuri a fost revendicată de Armata de Eliberare a Balucistanului, principala mişcare separatistă din provincie, potrivit unui comunicat transmis agenţiei AFP.

Potrivit dpa, violenţele de sâmbătă au avut loc la doar o zi după ce armata pakistaneză a anunţat că a ucis 41 de rebeli separatişti în cadrul unor operaţiuni desfăşurate în aceeaşi provincie.

Provincia Balucistan, situată în sud-vestul Pakistanului, este cea mai întinsă din ţară, dar şi cea mai slab populată, cu aproximativ 15 milioane de locuitori, şi găzduieşte exploatări miniere importante, fiind afectată de zeci de ani de mişcări insurgente, conform datelor citate de AFP şi dpa.