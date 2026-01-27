Parlamentul norvegian a aprobat achiziţionarea unor echipamente de artilerie în valoare de două miliarde de dolari

Parlamentul Norvegiei a aprobat un plan pentru achiziţionarea unor echipamente de artilerie cu rază lungă de acţiune în valoare de două militare de dolari pentru a consolida descurajarea ţării NATO împotriva Rusiei în Arctica, unde cele două naţiuni împart aceeaşi graniţă, conform Reuters.

Potrivit sursei citate, ţările europene se află în plin proces de creştere a cheltuielilor pentru apărare, sub presiunea administraţiei preşedintelui american Donald Trump şi a îngrijorărilor legate de invazia Rusiei în Ucraina.

„Acestea sunt arme care pot atinge departe în spatele liniilor inamice, factor decisiv în războiul modern”, a declarat marţi în parlament Peter Froelich, purtătorul de cuvânt al conservatorilor din opoziţie pentru politica de apărare, conform sursei citate.

Ministerul a indicat că are în plan achiziţionarea a 16 sisteme de lansare, împreună cu un număr nedivulgat de rachete, pentru un cost total de 19,5 miliarde de coroane (două miliarde de dolari), a mai informat Reuters.