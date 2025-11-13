Partners Financial Services lansează o ofertă de preluare obligatorie a Transilvania Broker de Asigurare

Cehii de la Partners Financial Services, care au intrat anul trecut în acţionariatul Transilvania Broker de Asigurare şi ajunseseră luna trecută la o deţinere de 32,9% din companie, lansează o ofertă publică de preluare obligatorie a societăţii ce activează în domeniul asigurărilor, potrivit raportărilor de la Bursa de Valori Bucureşti (BVB).

Operaţiunea de piaţă, ce va fi lansată pentru 66,98% din Transilvania Broker de Asigurare, se va derula în perioada 20 noiembrie - 4 decembrie, la preţul de 15 lei pe titlu, uşor peste ultima cotaţie din piaţă, de 14,75 lei, oferta urmând să fie intermediată de societatea de brokeraj Goldring.

La jumătatea acestui an, Gabriel Login, unul dintre fondatorii Transilvania Broker de Asigurare, deţinea 14,1% din societate, în vreme ce alte persoane fizice aveau 34,5% din emitent, iar alte persoane juridice - în afară de Partners Financial Services - aveau 18,5% din capitalul companiei.

Pentru primele nouă luni ale acestui an, Transilvania Broker de Asigurare a raportat venituri din exploatare de circa 87,1 milioane lei, în creştere cu 10,9% faţă de cele din acelaşi interval al anului trecut, în vreme ce cheltuielile din exploatare au crescut într-un ritm mai accelerat, cu 12,6%, până la 86,7 milioane lei, astfel încât rezultatul din exploatare s-a ridicat la 1,38 milioane lei, în scădere cu 42,6%, în vreme ce rezultatul net a fost de 1,15 milioane lei, cu 47,5% mai mic decât cel din primele nouă luni ale anului trecut.

Evaluarea bursieră a companiei se ridică la circa 74 milioane de lei.