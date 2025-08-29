Patria Bank raportează un profit net de 25,8 milioane lei în S1 2025

Patria Bank a încheiat primul semestru din 2025 cu un profit net de 25,8 milioane lei, în creştere cu 42% faţă de aceeaşi perioadă din 2024, marcând o etapă de dezvoltare solidă şi echilibrată pe toate palierele de activitate, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Rezultatele obţinute în semestrul 1 se înscriu într-un trend mult mai accelerat comparativ cu ultimii ani, evidenţiind dinamica pozitivă şi sustenabilă a băncii.

„Rezultatele din primele şase luni ale anului 2025 reflectă o creştere susţinută pe toate segmentele de business, de la microîntreprinderi la proiecte corporate complexe. Extinderea finanţărilor în sectoare strategice precum agricultură, energie verde, real estate, servicii, industrie productivă, infrastructură, HORECA, tehnologie, sănătate, turism şi transporturi, combinată cu atragerea constantă de noi clienţi şi lansarea de produse financiare specializate, consolidează poziţia Patria Bank ca partener de încredere şi activ pentru antreprenorii români, contribuind la dezvoltarea sustenabilă a economiei locale”, a declarat Valentin Vancea, Director General al Patria Bank.

Venitul net bancar a crescut cu 18%, până la 123,4 milioane lei, în principal datorită veniturilor nete din dobânzi, pilonul central al activităţii băncii. Această evoluţie confirmă capacitatea Patria Bank de a-şi dezvolta veniturile operaţionale şi de a transforma activitatea principală în creştere profitabilă. În paralel, cheltuielile operaţionale au avansat moderat (+4%), mult sub ritmul de creştere al veniturilor, chiar într-un context inflaţionist şi cu investiţii continue în digitalizare, securitate cibernetică şi marketing, ceea ce a condus la o reducere a raportului cost/venituri la 68% (65% excluzând taxa pe cifra de afaceri).

Potrivit sursei, profitabilitatea s-a consolidat semnificativ, cu RoE la 11,7% (vs. 8,9% în S1 2024) şi RoA la 1,1% (vs. 0,8%), iar rezultatul operaţional a atins 39,2 milioane lei, cu o creştere de 65% vs. S1 2024, reflectând scalabilitatea modelului de business şi eficienţa operaţională.

Activele totale au crescut la 4,8 miliarde lei (+7% faţă de decembrie 2024), consolidând baza pentru dezvoltare pe termen lung. Portofoliul de credite performante a ajuns la 2,7 miliarde lei (+13% faţă de decembrie 2024), cu o creştere consistentă pe toate segmentele: Agro (+33%), Micro (+15%) şi IMM & Corporate (+12%). Pe zona retail, vânzările de credite noi au avansat cu 57% fata de S1 2024, totalizând 127,5 milioane lei. Vânzările totale de credite pentru toate liniile de afaceri în S1 2025 au înregistrat valoarea de 860 milioane lei, în creştere cu 42% faţă de S1 2024. În paralel, banca a consolidat portofoliul de titluri de datorie (+8% vs. decembrie 2024), printr-o gestiune prudentă şi profitabilă a lichidităţilor.

Patria Bank a menţinut o politică prudentă de gestionare a riscurilor, ceea ce a condus la o îmbunătăţire semnificativă a calităţii portofoliului de credite. Rata expunerilor neperformante a scăzut la 3,4%, de la 4,1% la sfârşitul anului 2024, iar gradul de acoperire al creditelor neperformante a rămas la un nivel confortabil de 57%. Această evoluţie a fost susţinută de intensificarea activităţilor de monitorizare şi colectare, precum şi de operaţiuni de write-off, ceea ce a permis o mai bună alocare a capitalului şi consolidarea unei baze de credite performante. În paralel, raportul credite/depozite a crescut la 73%, evidenţiind intensificarea activităţii de creditare şi disciplina financiară a băncii.

„Rezultatele financiare aferente primului semestru al anului 2025 confirmă soliditatea direcţiei strategice adoptate şi capacitatea Băncii de a transforma creşterea veniturilor într-un nivel sustenabil de profitabilitate. Expansiunea portofoliului de credite, optimizarea raportului cost/venituri şi menţinerea unei baze de capital solidă, au contribuit semnificativ la majorarea profitului net şi la îmbunătăţirea indicatorilor de rentabilitate. Performanţa obţinută în această perioadă reflectă atât eficienţa operaţională, cât şi angajamentul echipei noastre de a susţine un model de afaceri sustenabil, adaptabil la dinamica pieţei”, a declarat Georgiana Stanciulescu, Director General Adjunct Patria Bank.

Conform comunicatului, banca a continuat procesul de digitalizare şi extindere a ofertei comerciale, înregistrând o creştere de 22% a utilizatorilor platformei Patria Online vs. S1 2024 şi de 13% a tranzacţiilor prin Internet & Mobile Banking comparativ cu S1 2024. În acelaşi timp, au fost lansate produse şi soluţii inovatoare, precum creditul imobiliar în EUR cu dobândă fixă pe cinci ani, cardul de credit accesibil integral online şi soluţii personalizate pentru IMM & Corporate, toate menite să susţină dezvoltarea comercială, să crească interacţiunea cu clienţii şi să amplifice expansiunea veniturilor operaţionale.

Rata fondurilor proprii totale s-a situat la 21,8%, peste cerinţele reglementate şi peste nivelul de la sfârşitul lui 2024, incluzând profitul semestrial. Aceasta consolidează poziţia băncii pentru a susţine planurile de dezvoltare pe termen lung şi investiţiile strategice.