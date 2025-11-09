Pedro Sanchez s-a declarat surprins de memoriile fostului rege Juan Carlos

Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez s-a declarat duminică „surprins” de anumite pasaje din memoriile fostului rege al Spaniei, Juan Carlos I, publicate recent, relatează AFP.

Cartea, intitulată „Reconciliation” (Împăcare), are 500 de pagini şi a apărut deja în Franţa, urmând să fie publicată în Spania pe 3 decembrie. În volum, fostul monarh, în vârstă de 87 de ani, evocă relaţiile tensionate din familie, dar şi „eroarea” de a fi acceptat milioane de euro din partea monarhiei saudite.

Printre cele mai controversate pasaje se află comentariile favorabile la adresa dictatorului Francisco Franco, dar şi cele referitoare la propriul său rol în tranziţia democratică a Spaniei.

Pedro Sanchez, care nu a citit încă volumul integral, a declarat într-un interviu pentru El País că autobiografia „nu va fi una dintre cărţile pe care să le recomande pentru Crăciun”.

„Voi răspunde la unele dintre pasajele care m-au surprins, referitoare la cine a adus sau nu democraţia. Democraţia nu a căzut pur şi simplu din cer; ea s-a născut din lupta poporului spaniol, a cetăţenilor obişnuiţi”, a afirmat premierul spaniol.

În memoriile sale, Juan Carlos susţine că „a redat libertatea spaniolilor prin instaurarea democraţiei”. Fostul monarh a ajuns la conducerea statului în 1975, după moartea lui Franco, care îl desemnase succesor.

Juan Carlos a fost considerat simbolul revenirii la democraţie, mai ales după ce a contribuit la dejucarea tentativei de lovitură de stat militară din 23 februarie 1981. Popularitatea sa s-a prăbuşit însă după scandaluri personale - inclusiv o relaţie extraconjugală - şi dezvăluiri privind stilul de viaţă fastuos, care au condus la exilul său în Emiratele Arabe Unite în 2020.