Percheziţii în Vrancea într-un dosar de fraude cu fonduri UE pentru tineri defavorizaţi

S.B.
Miscellanea / 27 ianuarie, 18:27

Percheziţii în Vrancea într-un dosar de fraude cu fonduri UE pentru tineri defavorizaţi

Parchetul European (EPPO) anunţă că, marţi, au fost efectuate douăzeci şi cinci de percheziţii domiciliare în oraşul Focşani şi alte locaţii din judeţul Vrancea, în cadrul unei anchete privind o presupusă fraudă cu fonduri europene, destinate susţinerii companiilor înfiinţate de tineri defavorizaţi, informează Agerpres.

Zece proprietăţi, inclusiv case şi terenuri, în valoare de aproximativ 300.000 de euro, au fost confiscate, iar conturile bancare deţinute de suspecţi au fost blocate.

De asemenea, opt persoane au fost duse la sediul EPPO din Iaşi, pentru a fi informate că au statutul de suspecţi.

Conform unui comunicat al EPPO, ancheta a dezvăluit că un grup de persoane a fost implicat într-o schemă de fraudă legată de un proiect în valoare de 250.000 de euro (1.227.476 de lei) finanţat din fonduri UE nerambursabile din Programul Operaţional Capital Uman, care sprijină planurile de afaceri pentru companii nou înfiinţate de tineri defavorizaţi.

Probele arată că suspecţii controlau o reţea de zece companii înfiinţate pe numele unor tineri defavorizaţi, pentru a obţine în mod fraudulos subvenţii europene.

Zece tineri, cu vârste cuprinse între 16 şi 29 de ani, care trăiau în condiţii precare şi aveau un nivel scăzut de şcolarizare, au fost identificaţi şi coordonaţi pentru a participa la cursuri antreprenoriale şi a înfiinţa oficial companii.

Aceste firme au semnat apoi contracte de subvenţionare cu un partener de proiect, o mare companie din Focşani, în timp ce tinerii fondatori nu erau în mare parte conştienţi de natura pur formală a afacerilor.

Pentru a crea o aparenţă de legalitate, au fost întocmite documente false, care să arate activităţi economice care nu au avut loc niciodată, inclusiv plăţi fictive ale angajaţilor, achiziţii false şi contracte de închiriere false, permiţând grupului să acceseze în mod necorespunzător fondurile europene.

