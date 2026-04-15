Petrişor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Guvernul Bolojan a încercat să păcălească economia şi să înlocuiască reducerea cheltuielilor statului cu producerea de inflaţie”

Petrişor Peiu, liderul senatorilor Alianţa pentru Unirea Românilor, acuză Guvernul condus de Ilie Bolojan că ar fi construit o politică economică bazată pe stimularea inflaţiei, prin creşterea preţurilor la energie şi majorarea taxelor de consum, cu efecte negative asupra nivelului de trai şi asupra creşterii economice, potrivit unui comunicat al formaţiunii remis redacţiei.

„Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, acuză Guvernul Bolojan că a construit deliberat o politică economică bazată pe inflaţie, prin scumpirea energiei şi majorarea taxelor de consum, cu efecte directe asupra nivelului de trai şi creşterii economice.

„Guvernul Bolojan a încercat să păcălească economia şi să înlocuiască reducerea cheltuielilor statului cu producerea de inflaţie. A căzut în groapa pe care şi-a săpat-o singur în momentul în care la Teheran a căzut prima rachetă trasă de Donald Trump.

Guvernul Bolojan are o politică economică bazata pe o rată a inflaţiei ridicată. Simplu spus, Guvernul creşte artificial preţurile, sperând că, astfel, va rezolva problemele bugetului, prin încasări mai mari din taxele de consum.

Cum produce guvernul inflaţie? Prin două mari mecanisme: creşte preţul energiei şi creste taxele de consum (TVA şi accize). De altfel, din datele statistice se poate lesne observa că principala contribuţie la inflaţie o are energia electrică, cu un preţ în creştere cu aproximativ 60% în ultimele 12 luni.

Guvernul şi-a dorit o inflaţie puternică, dar a căzut în propria capcană: războiul din Iran a exacerbat creşterea preţurilor la combustibil, care va dubla, în timp, rata inflaţiei faţă de ţinta guvernului.

Numai că o inflaţie puternică vine la pachet cu sugrumarea creşterii economice şi cu prăbuşirea nivelului de trai al populaţiei. Asa se întâmplă când ai sindromul Munchausen şi, aidoma baronului din poveste, crezi că poţi ieşi din mlaştină trăgandu-te de barbă.

Cum arată tabloul de manual al stagflaţiei din România? Toate cele trei trimestre de guvern Bolojan au toate scădere economică şi o inflaţie de aproape 10%!”, a declarat Petrişor Peiu, liderul senatorilor AUR.”