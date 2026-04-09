Philip Morris International a publicat Raportul de valoare 2025 intitulat „Schimbarea în mişcare”

Philip Morris International (PMI) a publicat Raportul de valoare 2025 intitulat „Schimbarea în mişcare”, care oferă o perspectivă integrată asupra modului în care compania creează valoare în mod sustenabil.

Raportul marchează finalizarea Foii de Parcurs 2025 şi prezintă progresele realizate pentru fiecare obiectiv stabilit în 2020. De asemenea, raportul conturează planul PMI pentru o creştere sustenabilă până în anul 2030 şi ulterior, în cadrului aşa numitului Plan de valoare 2030+.

„De mai bine de un deceniu, PMI a dat startul unei schimbări în industrie spre alte zone decât ţigările, o transformare care depăşeşte inovaţia din domeniul produselor şi integrează modul în care alocăm capitalul, interacţionăm cu părţile interesate şi ne evaluăm succesul.”, a declarat Jacek Olczak, Group Chief Executive Officer, PMI. „Conceptul de schimbare în mişcare surprinde realitatea transformării: aceasta nu este un proiect cu o dată finală stabilită, ci un proces continuu de îmbunătăţire, inovaţie şi adaptare, care ne menţine relevanţi şi rezilienţi. Ne transformăm continuu deoarece pieţele evoluează, ştiinţa avansează, aşteptările părţilor interesate cresc, iar noi oportunităţi apar. Aceştia suntem noi: o companie aflată mereu în mişcare către un viitor mai bun, care refuză să stea pe loc chiar şi când sărbătorim progresele de până acum. ”

Bazându-se pe progresele realizate de PMI în ultimul deceniu, raportul explică modul în care compania îşi consolidează resursele, capabilităţile şi încrederea părţilor interesate, elemente esenţiale pentru sustenabilitatea afacerii în deceniile următoare. Sustenabilitatea modelului de business reprezintă strategia PMI: este modul prin care compania îşi asigură resursele, gestionează riscurile, răspunde aşteptărilor părţilor interesateşi pregăteşte organizaţia pentru viitor. O afacere capabilă să livreze rezultate astăzi, protejând totodată capacitatea de a performa şi în viitor.

Conform datelor PMI, în 2025, compania a înregistrat progrese semnificative în tranziţia către un viitor fără fum: aproximativ 43,5 milioane de consumatori adulţi folosesc produsele fără fum ale companieii, disponibile în 106ii pieţe la nivel mondial. Veniturile nete realizate la nivel global din categoria produselor fără fum au atins 16,9 miliarde USD, reprezentând 41,5% din veniturile nete totale pentru 2025. iii

PMI a înregistrat, de asemenea, progrese importante în ceea ce priveşte principalii indicatori operaţionali. 98% dintre partenerii comerciali cu care compania colaborează în canalul indirect retail, la nivel global, participă la programe comune de prevenire a accesului minorilor la produsele din tutun şi nicotinăiv, iar 91% din volumul livrărilor este acoperit cu programe de prevenire a aruncării mucurilor de ţigară.v

Printre realizările raportate de companie se mai numără:

- 76% dintre angajaţii PMI la nivel mondial au avut acces la oportunităţi structurate de învăţare care să îi ajute pe tot parcursul vieţii.vi

- 99,6% dintre fermierii contractaţi care furnizează tutun pentru PMI au înregistrat un venit care le asigură un trai decent. Acest rezultat a fost posibil datorită iniţiativelor care au vizat creşterea productivităţii fermelor şi diversificarea surselor de venit.vii

- 99,3% din tutunul achiziţionat a fost fără risc de defrişare netă a pădurilor naturale gestionate şi fără conversia ecosistemelor naturale.viii

- O reducere de 46% faţă de 2019 a emisiilor absolute de gaze cu efect de seră (Scope 1 şi Scope 2 din Greenhouse Gas Protocol), compania atingând neutralitatea emisiilor de carbon în operaţiunile sale directeix. În plus, emisiile absolute de gaze cu efect de seră din Scope 3 - categoria Păduri, Terenuri şi Agricultură - au scăzut cu 31% faţă de 2010.x

„Am identificat şase priorităţi strategice care reflectă ceea ce contează cel mai mult pentru părţile interesate şi pentru afacerea noastră: consumatorii şi impactul produselor noastre asupra sănătăţii, circularitatea, schimbările climatice, natura şi biodiversitatea, forţa noastră de muncă şi persoanele care lucrează în întregul lanţ valoric. Toate sunt integrate în Planul nostru de valoare pentru perioada 2030+. Acest plan identifică zonele în care acţiunile noastre se intersectează cel mai mult cu cerinţele de business. Prin el, ne asigurăm că iniţiativele noastre generează rezultate concrete în diverse forme de capital şi creăm o strategie amplă, dar orientată spre rezultate, ambiţioasă, dar pragmatică şi profund integrată în modul în care operăm şi creştem.”, a declarat Jennifer Motles, Chief Sustainability Officer, PMI. „Planul nostru precizează clar ceea ce controlăm direct şi ceea ce necesită acţiunea şi colaborarea cu alte părţi, şi devine o bază solidă pentru acţiuni eficiente. Acesta este spiritul cu care prezentăm Planul de valoare 2030+: ca pe o invitaţie la dialog, o platformă de colaborare şi un plan de parcurs pentru următorul capitol: să transformăm sustenabilitatea în valoare de business durabilă.”

În România, 2025 a fost anul în care compania a făcut progrese importante în misiunea de a construi un viitor fără fum. Philip Morris România şi-a consolidat capacitatea de a răspunde nevoilor tot mai diverse ale consumatorilor adulţi prin strategia comercială „multicategory” care include categorii variate de produse fără fum, între care se numără dispozitivele care încălzesc tutunul şi pliculeţele cu nicotină pentru uz oral. Compania şi-a întărit prezenţa la punctele de vânzare partenere şi a extins reţeaua de brand retail, ajungând la o reţea de 150 puncte de vânzare dedicate produselor fără fum. Dincolo de progresele de business, compania a fost certificată ca Angajator de Top, o recunoaştere a excelenţei demonstrate în practicile de resurse umane. Numărul angajaţilor din cele două entităţi prin care PMI activează în România a ajuns la peste 1.500 de persoane, iar în total, PMI generează aproximativ 9.000 de locuri de muncă directe, indirecte şi induse şi derulează relaţii comerciale cu peste 4.000 de furnizori locali integraţi într-un lanţ de valoare stabil şi competitiv. 2025 a fost şi anul în care compania şi-a consolidat angajamentul faţă de sustenabilitate şi a făcut paşi importanţi în direcţia transformării sustenabile a fabricii din Otopeni. Astfel, au fost puse în funcţiune peste 6.100 de panouri solare, cu o capacitate instalată de 3,4 MWp, una dintre cele mai mari instalaţii de panouri solare bifaciale din ţară destinate producerii de energie verde. Fabrica a obţinut certificarea Zero Waste nivel GOLD din partea TÜV SÜD. De asemenea, certificarea Alliance for Water Stewardship a fost reînnoită, ceea ce atestă respectarea celor mai înalte standarde de utilizare sustenabilă a apei.

„Raportul de valoare 2025 oferă o perspectivă cuprinzătoare şi integrată asupra strategiei, managementului, performanţei şi direcţiilor de viitor ale PMI în raport cu cele mai importante teme legate de sustenabilitate.”, a declarat Roxana Pîntea, Director External Affairs, Philip Morris România. „Pentru piaţa din România, raportul conectează clar progresul global cu activitatea pe care o desfăşurăm la nivel local şi demonstrează modul în care transformarea PMI generează valoare concretă pentru consumatorii adulţi, parteneri şi comunităţi. Producem valoare pentru economia şi societatea românească şi suntem un partener de încredere al statului român, prin investiţiile constante, contribuţia solidă la bugetul de stat şi rolul nostru important în crearea şi susţinerea a circa 9.000 de locuri de muncă directe, indirecte şi induse. Prin implicare consecventă în comunitate, susţinem dezvoltarea pe termen lung şi contribuim la consolidarea unui ecosistem socio-economic durabil.”

Planul de valoare 2030+ al PMI trasează direcţia pentru următoarea etapă a companiei: o continuare a „schimbării în mişcare”, care a definit evoluţia PMI în ultimul deceniu. Planul se concentrează pe accelerarea dezvoltării portofoliului de produse fără fum, cu scopul de a lăsa ţigările în urmă, şi pe explorarea unor noi direcţii de dezvoltare în domeniul wellness. În acelaşi timp, planul se axează pe practici responsabile de vânzare şi marketing, investiţii în capitalul uman şi natural şi consolidarea rezilienţei operaţionale care susţine crearea de valoare sustenabilă pe termen lung.

Raportul de valoare 2025 al PMI a fost elaborat având în vedere Standardele Universale privind Iniţiativele Globale de Raportare (2021) şi standardele relevante specifice diferitelor teme. Acest raport urmează ghidajul International Sustainability Standards Board (ISSB) al IFRS Foundation, inclusiv standardele SASB, principiile Integrated Thinking şi Integrated Reporting Framework. Începând cu ciclul de raportare 2025, compania şi-a redenumit raportarea anuală din „Raport Integrat” în „Raport de valoare”, pentru a reflecta angajamentul faţă de transparenţă şi modul în care creează, păstrează şi amplifică valoarea pe termen scurt, mediu şi lung. Raportul de valoare continuă să construiască pe baza raportărilor integrate anterioare, oferind o perspectivă cuprinzătoare şi integrată asupra strategiei, managementului, performanţei şi perspectivelor PMI în raport cu cele mai importante teme legate de sustenabilitate.