PIAŢA MONETARĂ Dobânda la depozitele overnight a scăzut la 5,70%

BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) de 5,70%, în scădere de la 5,71% în şedinţa precedentă.

Dobânda la depozitele atrase pentru o zi (ROBID) a stagnat la 5,41%.

Indicele ROBOR la 3 luni a stagnat la 5,87%, ROBOR la 6 luni - la 5,94%.

BNR a publicat, recent, indicele de referinţă trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), care a înlocuit ROBOR în calculul dobânzilor la majoritatea creditelor în lei. Valoarea acestuia, pentru trimestrul al patrulea din 2025, este de 5,58%.