PIAŢA VALUTARĂ Euro s-a depreciat la 5,0949 lei

Euro s-a depreciat, ieri, cu 0,14 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0949 lei/euro.

Pe pieţele externe, ieri, în jurul orei 16:45, un euro era tranzacţionat la 1,1698 dolari, în apreciere cu 0,87% faţă de închiderea precedentă, potrivit datelor Investing.com.

Tranzacţiile pe euro/dolar au deschis la 1,1597 dolari şi au avut loc, până la ora menţionată, între un minim de 1,1594 şi un maxim de 1,1722.

Dolarul american s-a depreciat cu 4,66 bani în faţa monedei naţionale, BNR anunţând un curs de 4,3602 lei, faţă de 4,4068 lei în şedinţa anterioară.

Francul elveţian s-a apreciat cu 0,92 bani în faţa monedei naţionale, BNR afişând un curs de 5,5292 lei, faţă de 5,5200 lei în şedinţa anterioară.

Gramul de aur a fost cotat la 671,1764 lei, în apreciere cu 9,5508 lei comparativ cu 661,6256 lei, valoarea stabilită în şedinţa precedentă.