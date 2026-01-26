Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Piaţa Victoriei: protest al medicilor veterinari pentru finanţarea sanitar-veterinară

O.S.
Miscellanea / 26 ianuarie, 14:26

Piaţa Victoriei: protest al medicilor veterinari pentru finanţarea sanitar-veterinară

Medicii veterinari protestează luni în Piaţa Victoriei, acuzând reducerea finanţării şi lipsa consultării profesionale în domeniul sanitar-veterinar, au anunţat reprezentanţii profesiei, potrivit Agerpres.

Printre principalele revendicări se numără adoptarea OUG 89/2025, care a fost emisă fără avizul consultativ al CMV, deşi legislaţia în vigoare prevede această consultare, relatează Agerpres.

Colegiul Medicilor Veterinari are atribuţia de a acorda aviz consultativ pentru proiectele de acte normative, precum şi pentru reglementările şi normele privind exercitarea profesiei în toate domeniile specifice activităţii veterinare, potrivit sursei citate.

Reprezentanţii profesiei acuză, de asemenea, nerespectarea principiilor transparenţei decizionale, precizând că proiectul a fost publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice cu doar o zi înainte de adoptare. „Adoptarea s-a făcut fără respectarea prevederilor privind transparenţa decizională în administraţia publică”, afirmă organizatorii protestului, relatează Agerpres.

Medicii veterinari susţin, de asemenea, că nu a fost realizată evaluarea impactului economic asupra întreprinderilor mici şi mijlocii, aşa cum prevede legislaţia. În acest context, ei afirmă că „iniţiatorul actului normativ avea obligaţia de a publica rezultatele testului pentru întreprinderile mici şi mijlocii, precum şi avizul Grupului pentru evaluarea impactului economic”, conform Agerpres.

Un alt motiv invocat se referă la afectarea contractelor de concesiune aflate în derulare. Conform sursei citate, oferta financiară face parte integrantă din contractele semnate pe o perioadă de patru ani, iar „contractele de concesiune încheiate şi valabile reprezintă legea părţilor”. La momentul adoptării măsurilor contestate, erau în derulare peste 2.400 de contracte de concesiune, potrivit Agerpres.

De asemenea, protestatarii susţin că statul are obligaţia de a sprijini activităţile de apărare a sănătăţii animalelor, precum şi de supraveghere, prevenire şi control al bolilor transmisibile de la animale la oameni. În opinia lor, statul trebuie să asigure cadrul instituţional şi juridic, resursele financiare şi baza tehnico-materială necesare pentru desfăşurarea activităţilor sanitar-veterinare, a relatat Agerpres.

Medicii veterinari acuză, de asemenea, lipsa justificării urgenţei în adoptarea măsurilor care au dus la reducerea cu 50% a sumelor alocate unităţilor medicale veterinare care desfăşoară activităţi în cadrul programului strategic naţional. Potrivit acestora, „reducerea unilaterală a finanţării face imposibilă exercitarea efectivă a activităţii economice concesionate şi goleste de conţinut dreptul recunoscut prin lege”, conform Agepres.

Reducerea finanţării va avea un impact economic, social şi profesional semnificativ. Medicii veterinari avertizează că măsura va scădea atractivitatea participării la licitaţiile publice, va descuraja instalarea medicilor tineri în mediul rural şi va conduce la disponibilizări în rândul personalului sanitar-veterinar. „Va fi încurajată munca fără contracte individuale, deoarece din suma brută de 5.000 de lei, impozabilă, nu se poate asigura nici măcar un salariu net de 3.000 de lei pe lună”, potrivit Agerpres.

De asemenea, proprietarii de animale nu vor mai beneficia de servicii prompte şi de calitate din partea medicilor veterinari, întrucât numărul acestora va scădea, iar distanţele de deplasare vor deveni foarte mari, ceea ce va creşte şi costurile suportate de proprietari, după cum arată Agerpres.

De asemenea, protestatarii avertizează că proprietarii de animale vor avea acces limitat la servicii veterinare, iar numărul circumscripţiilor sanitar-veterinare fără contract va creşte. În aceste condiţii, animalele nu vor mai fi testate şi vaccinate corespunzător, existând riscul transmiterii bolilor la om şi apariţiei unor cazuri grave, conform Agepres.

„Numărul circumscripţiilor sanitar-veterinare fără contract (în prezent 370 din totalul de 2.803) va creşte, iar animalele din gospodăriile populaţiei nu vor mai fi testate pentru boli cu impact asupra sănătăţii publice sau comerţului, precum tuberculoza, bruceloza, leucoza etc. De asemenea, animalele nu vor mai fi vaccinate contra antraxului sau rabiei, existând riscul transmiterii la om şi al producerii unor cazuri mortale”, potrivit Agerpres.

Medicii veterinari atrag atenţia că animalele nu vor mai fi identificate şi înregistrate în termenele prevăzute de legislaţie, ceea ce va afecta acordarea subvenţiilor şi activitatea gospodăriilor ţărăneşti. De asemenea, ei avertizează asupra riscului apariţiei unor focare de boli majore, care ar putea conduce la restricţii privind exporturile. Protestul este organizat de Colegiul Medicilor Veterinari, conform Agerpres.

