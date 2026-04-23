Pigli încheie un parteneriat cu Vouchers Depot şi îşi extinde reţeaua cu 17 branduri noi

A.G.
Companii / 23 aprilie, 14:44

Fintech-ul românesc Pigli a încheiat un parteneriat strategic cu Vouchers Depot, prin care îşi extinde portofoliul cu 17 noi parteneri comerciali, potrivit unui comunicat remis redacţiei. Integrarea vizează consolidarea ecosistemului platformei şi oferirea unui acces mai larg utilizatorilor la soluţii de cashback şi loializare în retailul offline şi online, conform aceleiaşi surse.

„Fintech-ul românesc Pigli, specializat în soluţii de cashback şi loializare pentru retailul offline şi online, anunţă un parteneriat strategic cu Vouchers Depot, principalul furnizor de carduri cadou digitale şi multibrand din România. Colaborarea marchează o etapă semnificativă în dezvoltarea ecosistemului Pigli, prin adăugarea a 17 noi parteneri comerciali de renume, consolidând astfel poziţia platformei la nivel naţional.

Noile integrări completează portofoliul actual al Pigli, care include deja lideri de piaţă precum Kaufland, eMAG şi Fashion Days.

Prin această integrare, utilizatorii aplicaţiei Pigli beneficiază de acces direct la un portofoliu diversificat de comercianţi lideri în segmentele lor de activitate, printre care se numără: IKEA, Sephora, H&M, Mobexpert, Cărtureşti şi alţii. Extinderea portofoliului vine odată cu o creştere a cererii pentru soluţii de eficientizare a cheltuielilor zilnice şi de optimizare a lichidităţii personale.

„Parteneriatul cu Vouchers Depot reprezintă un pilon central în strategia noastră de scalare pentru anul 2026. Integrarea celor 17 noi branduri internaţionale şi locale transformă Pigli dintr-o soluţie nişată într-un instrument complex de gestionare a consumului în retailul offline. Ne concentrăm pe oferirea unei experienţe de utilizare fluide şi pe creşterea puterii de cumpărare a utilizatorilor noştri, într-un context economic marcat de presiuni inflaţioniste constante. De altfel, întregul nostrum concept de business are la bază principiul cheltuielilor responsabile ”, declară Adrian Paraschivescu, Co-fondator Pigli.

Prin sistemul de cashback implementat, utilizatorii primesc instant o cotă-parte din valoarea voucherelor achiziţionate înapoi în portofelul digital din aplicaţie. Creditele acumulate pot fi reinvestite în achiziţii viitoare, creând astfel un cerc virtuos de consum sustenabil şi educaţie financiară aplicată.

Integrarea tehnologică între cele două platforme este realizată printr-o conexiune de tip API securizat, care asigură un flux tranzacţional complet automatizat şi securizat. Această soluţie permite emiterea şi livrarea instantanee a voucherelor în format digital, eliminând procesele manuale şi timpul de aşteptare, oferind în acelaşi timp o trasabilitate totală a tranzacţiilor pentru utilizatori şi parteneri.

Pigli a avut o tracţiune solidă în piaţă, încheind anul 2025 - primul an complet de activitate - cu un volum total al vânzărilor de peste 400.000 de euro şi o bază de 6.000 de utilizatori. Această performanţă validează modelul de business bazat pe rezultate măsurabile şi subliniază nevoia pieţei de soluţii de loializare care oferă beneficii financiare imediate.

Pentru 2026, Pigli îşi propune dezvoltarea ecosistemului de parteneri, în special în sectoare precum HoReCa, Food şi Fashion, creşterea bazei de utilizatori până la 50.000 de utilizatori şi dublarea vânzărilor până la finalul anului.”

Curs valutar BNR

23 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0924
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3551
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5470
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8797
Gram de aur (XAU)Gram de aur658.1428

