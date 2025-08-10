Pilatus suspendă livrările către SUA din cauza noilor tarife vamale americane

Producătorul elveţian de aeronave Pilatus a anunţat vineri că suspendă temporar livrările modelelor PC-12 şi PC-24 către Statele Unite, după ce noile tarife vamale americane au creat ”un dezavantaj competitiv semnificativ” pentru companie, transmite Reuters.

SUA reprezintă aproximativ 40% din producţia anuală a acestor modele, a precizat compania cu sediul în Stans, Elveţia centrală.

Decizia vine după ce preşedintele american Donald Trump a impus joi tarife de 39% la importurile de bunuri elveţiene, măsură calificată la Berna drept un şoc economic.

Autorităţile elveţiene au anunţat că poartă discuţii pentru reducerea barierelor comerciale, în timp ce economiştii avertizează asupra posibilelor pierderi de locuri de muncă, companiile fiind practic excluse de pe piaţa americană.

Pilatus a avertizat că ”costurile suplimentare masive” şi dezavantajele competitive faţă de rivalii din SUA şi Europa generează incertitudine în rândul clienţilor. Compania analizează redirecţionarea aeronavelor către alte pieţe şi accelerează planurile de a-şi extinde producţia locală, inclusiv printr-o fabrică de asamblare în Sarasota, Florida.

Producătorul a dat asigurări că depune toate eforturile pentru protejarea celor 3.000 de locuri de muncă şi ia în calcul reducerea temporară a programului de lucru sau ajustarea graduală a personalului prin fluctuaţie naturală.