PNL respinge acuzaţiile PSD legate de schimbarea poziţiei în negocierile guvernamentale

Partidul Naţional Liberal reacţionează vineri la criticile formulate de Partidul Social Democrat cu privire la o presupusă volatilitate în negocierile pentru formarea noului executiv, potrivit unor mesaje postate pe pagina oficială a PNL.

Reprezentanţii formaţiunii liberale afirmă că poziţia oficială a partidului şi a preşedintelui său, Ilie Bolojan, a rămas constantă pe parcursul tuturor discuţiilor parteneriale, în cadrul consultărilor oficiale şi în apariţiile publice, conform informaţiilor de pe Facebook.

„În politică, credibilitatea se construieşte prin respectarea cuvântului dat. Ne respectăm angajamentele asumate şi spunem public exact ceea ce susţinem şi în cadrul negocierilor”, transmit reprezentanţii PNL într-un mesaj public. Aceştia afirmă că respectarea înţelegerilor iniţiale primează în faţa disputelor politice conjuncturale, adăugând că actualul context economic necesită responsabilitate din partea tuturor actorilor de pe piaţă.

Replica liberalilor vine ca urmare a unui comunicat emis de PSD, în care social-democraţii reclamau un blocaj politic generat de partidele de dreapta (PNL, USR şi UDMR) prin susţinerea unui premier comun fără o majoritate parlamentară solidă. Social-democraţii susţin că partenerii de dialog au refuzat succesiv variantele de refacere a coaliţiei pro-occidentale, desemnarea unui alt premier propus de preşedinte sau asumarea guvernării de către PSD sub un acord politic de lungă durată.