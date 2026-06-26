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PNL respinge acuzaţiile PSD legate de schimbarea poziţiei în negocierile guvernamentale

A.M.
Politică / 26 iunie, 15:47

Sursa foto: Facebook/ PNL

Sursa foto: Facebook/ PNL

Partidul Naţional Liberal reacţionează vineri la criticile formulate de Partidul Social Democrat cu privire la o presupusă volatilitate în negocierile pentru formarea noului executiv, potrivit unor mesaje postate pe pagina oficială a PNL.

Reprezentanţii formaţiunii liberale afirmă că poziţia oficială a partidului şi a preşedintelui său, Ilie Bolojan, a rămas constantă pe parcursul tuturor discuţiilor parteneriale, în cadrul consultărilor oficiale şi în apariţiile publice, conform informaţiilor de pe Facebook.

„În politică, credibilitatea se construieşte prin respectarea cuvântului dat. Ne respectăm angajamentele asumate şi spunem public exact ceea ce susţinem şi în cadrul negocierilor”, transmit reprezentanţii PNL într-un mesaj public. Aceştia afirmă că respectarea înţelegerilor iniţiale primează în faţa disputelor politice conjuncturale, adăugând că actualul context economic necesită responsabilitate din partea tuturor actorilor de pe piaţă.

Replica liberalilor vine ca urmare a unui comunicat emis de PSD, în care social-democraţii reclamau un blocaj politic generat de partidele de dreapta (PNL, USR şi UDMR) prin susţinerea unui premier comun fără o majoritate parlamentară solidă. Social-democraţii susţin că partenerii de dialog au refuzat succesiv variantele de refacere a coaliţiei pro-occidentale, desemnarea unui alt premier propus de preşedinte sau asumarea guvernării de către PSD sub un acord politic de lungă durată.

Opinia Cititorului ( 2 )

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  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 26.06.2026, 16:03)

    e usor sa minti, mai ales cand o faci din neam si e o calitate de sef de partid de escroci.

    doar ca se vede din cer. 

    pana acum ai zis ca sa faca psd guvernul ca ei te-au dat in rahat, de fapt te-ai bagat singur, acu te-ai sucit ca nu, pnl face guvernul. 

    stalin de bh, cum stai cu avc ala care l-ai facut la congres? 

    mai esti constient, mai stii ce vorbesti? 

    ca din ce declari acum si ce declari peste o ora se pare ca nu. 

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    2.  Vorbești urât și fals
    (mesaj trimis de anonim în data de 26.06.2026, 16:15)

    Ce Stalin zici acolo ?

    Politica e o negociere până la un acord, chiar scris.  

    Nu PNL a încălcat acordul. 

    PNL a făcut treabă cât a putut cu frâna PSD.

    PNL a fost cel agresat  

    Acord

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