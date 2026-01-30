Polonia a anunţat construcţia celui mai avansat zid anti-drone din Europa

Polonia a semnat vineri mai multe contracte pentru dotarea armatei cu un zid anti-drone destinat protecţiei frontierei de est a ţării, precum şi a NATO şi a Uniunii Europene, potrivit AFP.

„Este un moment istoric (...) ne aflăm cu adevărat la o cotitură majoră în materie de apărare eficientă şi performantă a frontierelor”, a declarat premierul Donald Tusk, conform sursei citate.

După finalizarea programului, graniţa Poloniei va deveni „cea mai bine protejată din Europa”, a adăugat Tusk, citat de AFP.

Valoarea proiectului se ridică la aproape 15 miliarde de zloţi (aproximativ 3,6 miliarde de euro) şi va fi acoperită în mare parte din fonduri europene SAFE, Instrumentul Acţiunea pentru Securitatea Europei, a precizat ministrul apărării, W³adys³aw Kosiniak-Kamysz, potrivit sursei amintite.

Sistemul, care va purta numele de cod SAN şi pe care premierul Tusk l-a descris drept „cel mai modern din Europa”, va include 18 baterii anti-drone, 52 de plutoane de trăgători, 18 plutoane de comandă şi aproximativ 700 de vehicule, a mai informat AFP, care a subliniat că Ministrul Kosiniak-Kamysz a anunţat că programul va fi complet operaţional în doi ani.