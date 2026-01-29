Portugalia a contractat construcţia primului portavion dedicat dronelor din Europa, o navă de război concepută pentru a opera sisteme aeriene, de suprafaţă şi subacvatice fără pilot, care ar putea concura cu dominaţia portavioanelor tradiţionale, potrivit EuroNews. Noul portavion „Don JuanII” (D Joăo II), va oferi o flexibilitate ridicată la costuri mult mai mici. Construit de Damen pentru 132 de milioane de euro, acesta poate schimba profilurile misiunilor în decurs de o săptămână, a relatat sursa citată.

Conform sursei amintite, NRPD Joăo II, cu o lungime de 107,6 metri, este programat să fie livrat în a doua jumătate a acestui an. Compania olandeză Damen construieşte nava în Galaţi, la un cost total de 132 de milioane de euro, finanţat în mare parte din fondurile de redresare ale UE, a informat Euronews.

Nava de război poate schimba profilurile de misiune în decurs de o săptămână, prin schimbarea sistemelor şi echipamentelor, a transmis sursa citată, care a subliniat că sistemele fără pilot permit forţelor militare din ţări mai mici să-şi extindă aria operaţională la costuri reduse.

Don Juan II este proiectat să atingă viteza de 15,5 noduri şi să transporte un echipaj de 48 de persoane, cu spaţiu pentru 42 de specialişti, inclusiv oameni de ştiinţă şi operatori de drone, conform Euronews.