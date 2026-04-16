Povestea A.S.I.A. se spune pe scena Teatrului Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian”

Teatrul Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian” anunţă premiera spectacolului „Dă-mi nopţile-napoi « Povestea A.S.I.A.»”, un eveniment care aduce în prim-plan una dintre cele mai emblematice trupe din România, într-un format artistic inedit. Spectacolul va avea loc pe 25 aprilie 2026, de la ora 18:00, la sediul teatrului (Bd. Octavian Goga, nr. 1), o a doua reprezentaţie fiind deja programată pentru data de 15 mai 2026.

Evenimentul transformă scena Operetei într-un spaţiu al poveştilor muzicale. Spectacolul propune o atmosferă intimă, „ca între prieteni” în care publicul descoperă istoria trupei, urmărind drumul celor patru soliste de la primele repetiţii din studioul de pe strada Mihai Eminescu, până la statutul de simbol al culturii pop.

Într-o formulă scenică ce îmbină rigoarea muzicii culte cu energia pop, Anca Neacşu, Sorana Mohamad, Iana Novac şi Anemona Niculescu vor urca pe scenă alături de orchestra, corul şi baletul Teatrului. Această colaborare continuă parteneriatele de succes dintre muzicienii teatrului şi membrele trupei, oferind publicului momente surpriză şi prezentări spectaculoase ale hiturilor care au cucerit topurile.

„Să aducem fenomenul A.S.I.A. pe scena Operetei este o mare bucurie şi o continuare naturală a proiectelor noastre inovatoare. Poveştile muzicale de suflet se spun cel mai bine aici, într-un format care se apropie de eleganţa unui musical. Fuziunea dintre energia concertului pop şi forţa artistică a orchestrei şi baletului nostru transformă această poveste într-un show de neuitat. Este o demonstraţie a faptului că teatrul nostru este un spaţiu viu, deschis şi gata să spună poveşti care unesc generaţii”, a declarat dl. Radu Petrovici, managerul instituţiei.