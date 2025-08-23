Premierul Ilie Bolojan - în vizită de lucru în Republica Moldova

Premierul Ilie Bolojan va efectua sâmbătă o vizită de lucru în Republica Moldova, prima în calitate de prim-ministru al României, conform Agerpres.

Şeful Guvernului de la Bucureşti va avea o întrevedere cu omologul său moldovean, Dorin Recean, la Chişinău, la finalul căreia cei doi oficiali vor susţine declaraţii comune de presă.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, discuţiile se vor concentra asupra principalelor teme şi proiecte de cooperare aflate pe agenda bilaterală, inclusiv proiectele finanţate de către România prin intermediul fondurilor nerambursabile, precum şi aspecte legate de integrarea europeană a Republicii Moldova.

În acest context, prim-ministrul Ilie Bolojan va reconfirma caracterul special al relaţiei bilaterale, bazate pe o prietenie sinceră şi o istorie comună, precum şi sprijinul ferm al României pentru avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, precizează sursa citată.

Cei doi premieri vor fi prezenţi apoi la Festivalul Tezaur Naţional 2025, în satul Horeşti, raionul Ialoveni, după care se vor întâlni cu cetăţenii din regiune, la Casa de cultură din satul Bardar.

În cursul după-amiezii, premierul Ilie Bolojan va avea o întrevedere cu preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la sediul Preşedinţiei.