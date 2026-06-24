Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Preţul petrolului Brent a coborât la nivelul de dinaintea conflictului cu Iranul

A.M.
Internaţional / 24 iunie, 19:03

Preţul petrolului Brent a coborât la nivelul de dinaintea conflictului cu Iranul

Cotaţiile petrolului au scăzut puternic miercuri, atingând cele mai scăzute valori de dinaintea izbucnirii conflictului dintre Statele Unite, Israel şi Iran, pe fondul diminuării temerilor legate de aprovizionarea globală, relatează Reuters.

Petrolul Brent a coborât cu peste 3 dolari, până la aproximativ 73,6 dolari pe baril, în timp ce indicatorul american WTI a scăzut sub pragul de 70 de dolari pentru prima dată după data de 2 martie, conform sursei citate.

Scăderea vine pe fondul deblocării traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz. Datele de monitorizare arată că trei petroliere care transportă circa cinci milioane de barili de ţiţei au părăsit zona, îndreptându-se spre Asia. În plus, piaţa reacţionează la acordul interimar dintre Washington şi Teheran, SUA acordând o derogare de 60 de zile prin care suspendă temporar sancţiunile şi permite vânzarea de petrol iranian în cadrul negocierilor, informează sursa menţionată.

Presiunea pe preţuri este accentuată şi de reducerea tensiunilor din Liban, dar şi de volumele mari stocate deja de Iran, care pot intra rapid pe piaţă. Totuşi, analiştii avertizează că investitorii ar putea subestima riscurile politice rămase, în contextul în care autorităţile iraniene au respins afirmaţiile preşedintelui Donald Trump privind acceptarea unor inspecţii nucleare pe termen nelimitat, potrivit Reuters.

În paralel, stocurile de petrol din SUA au scăzut cu 15,1 milioane de barili în săptămâna încheiată la 19 iunie, atingând cel mai redus nivel din 1984, însă stocurile de benzină şi motorină au crescut peste aşteptări. În acest context de piaţă, JPMorgan şi-a redus prognoza pentru petrolul Brent în a doua jumătate a anului 2026, estimând o medie de 86 de dolari pe baril în trimestrul al treilea şi de 80 de dolari în ultimul trimestru al anului, mai adaugă sursa citată.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

24 iunie

Citeşte Ziarul BURSA din 24 iunie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda “Teoria dobânzii“Citeste “Teoria dobânzii“Read “INTEREST RATE THEORY“

Ziarul BURSA

24 iunie
Ediţia din 24.06.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
asbis.ro
asbis.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

24 Iun. 2026
Euro (EUR)Euro5.2461
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6227
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.6936
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină6.0934
Gram de aur (XAU)Gram de aur604.7157

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
canva.site
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb