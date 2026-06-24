Preţul petrolului Brent a coborât la nivelul de dinaintea conflictului cu Iranul

Cotaţiile petrolului au scăzut puternic miercuri, atingând cele mai scăzute valori de dinaintea izbucnirii conflictului dintre Statele Unite, Israel şi Iran, pe fondul diminuării temerilor legate de aprovizionarea globală, relatează Reuters.

Petrolul Brent a coborât cu peste 3 dolari, până la aproximativ 73,6 dolari pe baril, în timp ce indicatorul american WTI a scăzut sub pragul de 70 de dolari pentru prima dată după data de 2 martie, conform sursei citate.

Scăderea vine pe fondul deblocării traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz. Datele de monitorizare arată că trei petroliere care transportă circa cinci milioane de barili de ţiţei au părăsit zona, îndreptându-se spre Asia. În plus, piaţa reacţionează la acordul interimar dintre Washington şi Teheran, SUA acordând o derogare de 60 de zile prin care suspendă temporar sancţiunile şi permite vânzarea de petrol iranian în cadrul negocierilor, informează sursa menţionată.

Presiunea pe preţuri este accentuată şi de reducerea tensiunilor din Liban, dar şi de volumele mari stocate deja de Iran, care pot intra rapid pe piaţă. Totuşi, analiştii avertizează că investitorii ar putea subestima riscurile politice rămase, în contextul în care autorităţile iraniene au respins afirmaţiile preşedintelui Donald Trump privind acceptarea unor inspecţii nucleare pe termen nelimitat, potrivit Reuters.

În paralel, stocurile de petrol din SUA au scăzut cu 15,1 milioane de barili în săptămâna încheiată la 19 iunie, atingând cel mai redus nivel din 1984, însă stocurile de benzină şi motorină au crescut peste aşteptări. În acest context de piaţă, JPMorgan şi-a redus prognoza pentru petrolul Brent în a doua jumătate a anului 2026, estimând o medie de 86 de dolari pe baril în trimestrul al treilea şi de 80 de dolari în ultimul trimestru al anului, mai adaugă sursa citată.