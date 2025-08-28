Prime Kapital obţine o facilitate de refinanţare de 85,5 milioane euro de la Erste Group, pentru Argeş Mall

Prime Kapital, unul dintre cei mai importanţi dezvoltatori, investitori şi operatori imobiliari din România, a obţinut o facilitate de refinanţare în valoare de 85,5 milioane de euro de la Erste Group Bank AG („Erste Group”) pentru Argeş Mall, cea mai importantă destinaţie de retail şi lifestyle din Piteşti, reşedinţa judeţului Argeş din sudul României, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Dezvoltat de Prime Kapital şi inaugurat în aprilie 2024, cu o suprafaţă închiriabilă de peste 51.000 mp, mall-ul regional prezintă cele mai noi concepte de retail, cu un mix diversificat de chiriaşi, cuprinzând peste 150 de magazine şi restaurante, inclusiv o zonă modernă de restaurante cu terasă panoramică cu vedere spre Lacul Prundu.

„Erste Group este mândră că, prin colaborarea cu Prime Kapital ca partener de finanţare, am contribuit la realizarea unei destinaţii comerciale de ultimă generaţie pentru locuitorii din Piteşti şi din întreaga regiune Argeş”, a declarat Roman Kubanyi, Industry Lead responsabil pentru domeniul imobiliar comercial în cadrul Erste Group.

„Prime Kapital a avut o colaborare excelentă cu echipa Erste. Profesionalismul lor s-a concretizat într-o facilitate care reprezintă o nouă confirmare a poziţiei Argeş Mall ca destinaţie de shopping şi divertisment ce a redefinit standardele retailului modern în regiune”, subliniază Andrew Bird, Partener în cadrul Prime Kapital.

Potrivit sursei, Argeş Mall deserveşte o zonă de atracţie de peste 640.000 de persoane, beneficiind de o activitate economică solidă, inclusiv uzina Dacia a Renault, cea mai mare fabrică Renault din afara Franţei. Centrul comercial este situat în centrul unei zone rezidenţiale dens populate din Piteşti, lângă gară, la bulevardul principal, şi este uşor accesibil de pe autostrada E81/A1, care leagă Bucureştiul de nord-vestul României.

Argeş Mall este un proiect de regenerare urbană care a transformat cu succes o fostă zonă industrială de aproximativ 13 hectare într-un centru comercial cu facilităţi publice. Dezvoltarea a inclus investiţii semnificative în infrastructura publică, inclusiv un parc generos şi conexiuni pietonale şi auto între cartierul Tudor Vladimirescu şi restul oraşului, aducând beneficii importante comunităţii locale.

Centrul comercial a primit certificarea ecologică Edge Advanced, dovadă a angajamentului Prime Kapital faţă de mediu.