Princemob Buro: Conflictul din Orientul Mijlociu pune presiune pe piaţa de mobilă office din România

România rămâne una dintre cele mai mici pieţe de mobilier office din Europa, estimată la aproximativ 300-400 de milioane de euro anual, cu 20-40% mai mică decât media europeană, dar cu potenţial de creştere pe fondul reconfigurării spaţiilor de lucru, potrivit Interconnection Consulting.

Însă, conflictul din Orientul Mijlociu pune presiune pe industrie prin costuri mai mari de transport şi blocaje în aprovizionare, ceea ce duce la scumpiri estimate de aproximativ 10%, conform unui comunicat de presă transmis de Princemob Buro, furnizor de mobilier office second-hand.

Specialiştii din domeniu spun că aceste creşteri de costuri ar putea determina companiile să îşi reevalueze bugetele de amenajare, ceea ce se traduce, în practică, prin amânarea proiectelor noi sau reducerea dimensiunii lor. În paralel, tot mai multe firme se orientează către soluţii optimizate - reutilizarea mobilierului existent, achiziţia etapizată sau alegerea unor variante mai eficiente din punct de vedere cost-beneficiu - dar şi către mobilier second-hand sau recondiţionat, care permite economii rapide fără a compromite funcţionalitatea spaţiilor de lucru.

• România: o piaţă mai mică, afectată şi de conflictul din Orientul Mijlociu

România, cu o piaţă estimată la 300-400 milioane euro, se situează în a doua jumătate a clasamentului european, aproximativ între locurile 12-15 ca dimensiune a pieţei de mobilier office, mult sub liderii precum Germania, Italia, Franţa şi Marea Britanie, dar comparabilă cu pieţe din Europa Centrală şi de Est aflate în dezvoltare, potrivit Mordor Intelligence.

Prin comparaţie, România este o piaţă de 8-10 ori mai mică decât Germania, care e motorul pieţei europene de mobilier office, estimată la aproximativ 3 miliarde de dolari anual.

Faţă de media europeană, piaţa mobilei office din ţara noastră este cu aproximativ 20-40% sub media europeană (estimată la 500-600 milioane euro per ţară).

Piaţa europeană de mobilier office este estimată la aproximativ 15 miliarde de dolari în 2026, cu o creştere anuală de circa 6%, în timp ce la nivel global depăşeşte 80 de miliarde de dolari, susţinută de munca hibridă şi investiţiile în ergonomie şi design de workspace.

Piaţa de mobilă din România începe să se schimbe semnificativ, conform Princemob Buro. Inflaţia şi tensiunile din Orientul Mijlociu au dus la scumpiri în domeniu, ceea ce direcţionează companiile spre mobilier office second-hand pentru a reduce presiunea costurilor cu până la 70%. În acest fel, firmele pot mobila un sediu complet cu preţuri de la 1.800 la 19.000 de euro, în funcţie de numărul de angajaţi, arată datele Princemob Buro.

George Udrişte, CEO Princemob Buro, explică: "Contextul internaţional rămâne complex. Războiul de la graniţa României, din Ucraina, continuă să influenţeze stabilitatea regională, iar tensiunile din Orientul Mijlociu au impact direct asupra pieţei energiei şi a transportului global. Pentru industria mobilei, preţul carburantului este un factor critic, ceea ce a dus la scumpiri pe piaţa de mobilă din Europa şi din România, implicit. În cazul mobilierului second-hand importat din Germania, costurile logistice pot ajunge uneori până la 30% din costul total al produsului, în funcţie de evoluţia preţului combustibilului. Cu toate acestea, noi, cei din industrie, încercăm să absorbim aceste fluctuaţii şi să menţinem stabilitatea preţurilor pentru clienţi”.

În acelaşi timp, România a intrat în 2026 într-un context economic care combină prudenţa cu oportunitatea, prognozele economice indicând în continuare o creştere economică moderată.

Pentru mediul de afaceri, acest lucru înseamnă că investiţiile nu dispar, ci devin mai atent analizate. Companiile continuă să investească în infrastructură, digitalizare şi spaţii de lucru, dar cu o atenţie mult mai mare asupra eficienţei costurilor.

• Biroul inteligent, preferat în locul celui scump

În acest context, în opinia lui George Udrişte, anul 2026 ar putea aduce o schimbare importantă de mentalitate în rândul companiilor. Companiile româneşti sunt mult mai atente la costuri şi caută soluţii care combină calitatea mobilierului premium, costuri eficiente şi disponibilitate rapidă.

Din acest motiv, tot mai multe firme se orientează către mobilier office premium reutilizat, care poate costa cu 40-70% mai puţin decât echivalentul nou, păstrând însă aceeaşi durabilitate.

George Udrişte, CEO Princemob, spune: „În perioade economice mai sensibile, companiile nu renunţă la investiţii, ci caută soluţii mai inteligente, de aceea creşte şi cererea pentru mobilier office second-hand. În activitatea noastră estimăm o creştere de 10%. În economia modernă, uneori cele mai bune decizii nu sunt cele mai scumpe, ci sunt cele mai inteligente, alegerile potrivite şi favorabile business-ului. E un context economic în care piaţa va fi definită de câteva direcţii clar: creşterea cererii pentru mobilier premium reutilizat, spaţii de birouri mai flexibile şi investiţii mai mari în ergonomie şi productivitate”.

Mobilierul office second-hand premium este ales în primul rând de IMM-uri care vor calitate fără să plătească preţul de catalog - firme din IT, medical, distribuţie, auto sau agricultură, aflate în fază de extindere sau reamenajare. Sunt companii care ştiu ce înseamnă un scaun Steelcase sau o masă König+Neurath, dar nu au niciun motiv să plătească de două ori mai mult pentru acelaşi produs nou.

Alături de ele, tot mai multe startup-uri şi firme în creştere rapidă aleg second-hand-ul nu ca compromis, ci ca decizie financiară conştientă - preferând să aloce bugetul salvat către oameni, tehnologie sau extindere.

• Cât costă mobilarea unui sediu de firmă

Preţurile variază semnificativ în funcţie de tipul de mobilier şi de brand. Un birou fix operaţional porneşte de la 80 de euro, în timp ce un birou electric sit-stand cu reglaj înălţime poate ajunge la 360 de euro.

Scaunele ergonomice - unul dintre cele mai căutate produse - se încadrează între 80 şi 240 de euro, faţă de 400-700 de euro pentru echivalentul nou.

Pentru piesele auxiliare, un roll-box costă între 40 şi 100 de euro, un dulap de arhivă între 60 şi 160 de euro, iar o masă de şedinţe pentru 6-10 persoane între 120 şi 500 de euro, în funcţie de dimensiuni şi brand. În toate categoriile, economia faţă de mobilierul nou echivalent se situează între 50% şi 70%.

În următorii ani, piaţa mobilierului office nu va fi definită doar de design sau de preţ, ci de de valoare. Pentru că, în final, biroul nu este doar un obiect, este locul în care se nasc idei, proiecte şi companii. Iar pentru antreprenorii care caută soluţii eficiente, uneori cele mai bune birouri nu sunt cele complet noi, ci cele care au fost construite suficient de bine încât să merite o a doua poveste.

Pentru George Udrişte, această transformare este doar începutul unei schimbări mai mari: „În ultimii ani, biroul s-a schimbat mai mult decât în ultimele două decenii la un loc. Nu mai este doar locul în care oamenii vin să lucreze, ci un spaţiu care influenţează productivitatea, colaborarea şi cultura unei companii”.

În multe companii din România, birourile care astăzi susţin antreprenoriatul local au avut deja o primă viaţă în corporaţii din Germania. Acesta este modelul pe care companii precum Princemob, coordonate de George Udrişte, îl aduc pe piaţa românească: mobilier office premium provenit din Germania, din sedii ale unor companii care îşi modernizează spaţiile de lucru, mobilier verificat, curăţat, igienizat şi repus în circuitul economic pentru antreprenorii din România.