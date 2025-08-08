Prognoza meteo (08.08. - 09.08.2025)

Prognoza pentru România

Vremea se va încălzi uşor faţă de ziua precedentă, iar îndeosebi în vestul şi sudul ţării va fi călduroasă. Cerul va fi variabil în regiunile sudice şi în zona de munte şi mai mult senin în rest. În Carpaţii Meridionali vor fi înnorări temporare mai ales după-amiaza, când izolat vor fi condiţii pentru ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări ziua în estul Dobrogei, unde vor fi viteze de 35...45 km/h. Temperaturile maxime vor fi de la 26 de grade în nordul Moldovei şi estul Transilvaniei, până spre 35 de grade în sudul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 11 şi 22, cu valori mai scăzute în depresiunile Carpaţilor Orientali unde se vor situa în jurul a 8 grade. Dimineaţa şi noaptea, izolat în depresiuni va fi ceaţă.

Prognoza pentru Bucureşti

Vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil pe timpul zilei şi senin noaptea, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 33 de grade, iar cea minimă va fi de 15...18 grade.