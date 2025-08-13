Prognoza meteo (13.08. - 14.08.2025)

Prognoza pentru România

Vremea va fi călduroasă în majoritatea zonelor, iar în Maramureş, Crişana, Banat, vestul Transilvaniei şi sud-vestul Olteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă şi disconfort termic în creştere, cu indice temperatură-umezeală (ITU) ce va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi. Cerul va fi variabil la munte şi mai mult senin în restul teritoriului. Vântul va sufla slab şi moderat, pe arii restrânse cu uşoare intensificări în sudul Banatului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 şi 36 de grade, iar cele minime se vor situa între 9 grade în depresiunile din estul Transilvaniei şi 23 de grade în Dealurile de Vest.

Prognoza pentru Bucureşti

Vremea va fi călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 33...34 de grade, iar cea minimă de 16...19 grade.