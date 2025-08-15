Prognoza meteo (15.08. - 16.08.2025)

Prognoza pentru România

Valul de căldură se va manifesta în Maramureş, Crişana, Banat, Oltenia, în cea mai mare parte a Transilvaniei, precum şi în vestul, centrul şi sudul Munteniei, unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic ridicat, indicele temperatură-umezeală (ITU) urmând să se situeze în jurul pragului critic de 80 de unităţi, iar în regiunile vestice să îl depăşească uşor. În restul teritoriului vremea va fi călduroasă pe arii extinse. Cerul va fi mai mult senin, dar după-amiaza şi seara, pe alocuri, la munte, vor fi înnorări, averse şi descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări ziua, în sudul Banatului şi în Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 şi 37 de grade, cu cele mai scăzute valori pe litoral. Minimele termice vor fi cuprinse între 8 grade în depresiunile Carpaţilor Orientali şi 24 de grade în Dealurile de Vest. Izolat, în depresiuni, vor fi condiţii de ceaţă.

Prognoza pentru Bucureşti

Vremea va deveni caniculară, condiţii în care disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 36 de grade, iar cea minimă va fi de 18...19 grade, mai scăzută în zona preorăşenească spre 15 grade.