Prognoza meteo (21.08. - 22.08.2025)

Prognoza pentru România

Vremea va fi călduroasă, iar în Banat, sudul Crişanei şi al Olteniei, sudul şi centrul Munteniei, precum şi în sud-vestul Dobrogei va fi caniculă, disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) local va atinge pragul critic de 80 de unităţi. Cu precădere seara şi noaptea, în vest, nord şi parţial în centru, gradul de instabilitate atmosferică va fi în creştere şi vor fi înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice şi izolat grindină. Cantităţile de apă vor depăşi pe arii restrânse 20...25 l/mp. În celelalte regiuni cerul va fi variabil spre senin, iar fenomene specifice instabilităţii atmosferice vor fi pe arii restrânse. Vântul va avea intensificări la munte, mai ales pe creste, precum şi în extremitatea de sud-est a ţării, dar de scurtă durată şi în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 şi 37 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 13 şi 23 de grade, uşor mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, spre 9 grade. În special noaptea, pe areale mici se va forma ceaţă.

Prognoza pentru Bucureşti

Vremea va deveni caniculară, condiţii în care disconfortul termic va fi în creştere. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă, în creştere faţă de intervalul anterior, se va situa în jurul valorii de 35 de grade, iar cea minimă va fi de 16...19 grade.