Prognoza meteo (30.01. - 31.01.2026)

Prognoza pentru România

Vremea se va răci în majoritatea zonelor. Cerul va avea înnorări şi vor fi precipitaţii în cea mai mare parte a ţării. Acestea vor fi predominant sub formă de ninsoare la munte şi în Moldova, mixte în Maramureş, Transilvania, Oltenia, Muntenia şi Dobrogea şi mai ales ploi în Banat şi Crişana. În regiunile sud-estice cantităţile de apă vor depăşi local 10 l/mp. Pe alocuri dimineaţa şi noaptea se va forma polei şi gheţuş. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări în sudul Moldovei, în jumătatea estică a Munteniei şi în Dobrogea, cu viteze de 50...65 km/h. Temperaturile maxime se vor situa între -1 grad şi 10 grade, iar cele minime între -10 grade în nordul Moldovei şi 3 grade în Dealurile de Vest. Pe arii restrânse va fi ceaţă.

Prognoza pentru Bucureşti

Vremea va fi închisă şi se va răci. Temporar va ploua, iar în a doua parte a nopţii vor fi posibile şi precipitaţii slabe sub formă de lapoviţă şi ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 4...6 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 0 grade.