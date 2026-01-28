PSD: Programul de relansare economică este singura reformă autentică dezbătută în coaliţie

Partidul Social Democrat anunţă că va susţine în Parlament pachetul guvernamental privind reducerea cheltuielilor din administraţia publică doar dacă acesta va fi însoţit de măsurile propuse de PSD pentru stimularea economiei naţionale, transmite PSD. Reprezentanţii formaţiunii subliniază că cele două componente "nu pot şi nu trebuie separate", potrivit sursei citate.

"PSD îşi afirmă decizia fermă de a susţine în Parlament pachetul guvernamental privind reducerea cheltuielilor din administraţie doar dacă va fi însoţit de măsurile PSD pentru stimularea economiei naţionale. Cele două componente nu pot şi nu trebuie separate. PSD consideră că programul pe care l-a propus în urmă cu 6 luni reprezintă singura reformă autentică dezbătută în cadrul Coaliţiei, pentru că vizează o creştere a veniturilor la bugetul de stat, nu prin majorări de taxe şi impozite, ci prin încurajarea şi dezvoltarea activităţilor economice", se arată într-un comunicat de presă transmis de PSD.

Social-democraţii afirmă că această reformă, propusă încă din septembrie 2025, este absolut necesară şi nu mai poate fi tergiversată, după măsurile de austeritate care au redus semnificativ consumul, au prăbuşit puterea de cumpărare a cetăţenilor şi au încetinit creşterea economică, precizează PSD.

"PSD salută faptul că în prezent s-a ajuns la un consens în Coaliţie cu privire la necesitatea unor măsuri de stimulare economică. Rămâne însă de neînţeles opoziţia anterioară a unor parteneri faţă de soluţiile PSD, deşi din perspectiva doctrinei lor politice ar fi trebuit să rezoneze cu o reformă care susţine mediul de afaceri. Dacă programul ar fi fost aplicat în ultimele 6 luni economia românească ar fi beneficiat de mai multe miliarde de euro în investiţii noi, de crearea a zeci de mii de locuri de muncă stabile şi bine plătite, de stimulente pentru zeci de mii de microîntreprinderi şi s-ar fi pus bazele pentru creşterea producţiei naţionale în domeniile în care România importă foarte mult din afară", menţionează comunicatul PSD.