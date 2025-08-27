Purcari Wineries raportează venituri record de 195,4 milioane RON în S1 2025

Purcari Wineries PCL, cel mai important producător de vin din Europa Centrală şi de Est, a anunţat astăzi rezultatele financiare pentru primul semestru al anului 2025, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Veniturile Grupului au crescut cu 18%, ajungând la 195,4 milioane RON în S1 2025 - cel mai bun prim semestru din istoria companiei în ceea ce priveşte vânzările - în timp ce marja profitului brut a rămas solidă, la 45%, pentru al doilea trimestru consecutiv. Marja EBITDA s-a situat la 25%, uşor sub nivelul estimat, iar marja profitului net a rămas în zona de o singură cifră superioară, reflectând impactul negativ al pierderilor din diferenţe de curs valutar ale monedelor locale ale Grupului faţă de euro.

„Suntem mulţumiţi de performanţa comercială solidă înregistrată în prima jumătate a anului 2025, cu vânzări de peste 104 milioane RON în trimestru şi o creştere puternică pe pieţele noastre de bază. În ciuda presiunilor pe profitabilitate pe termen scurt, cauzate în principal de volatilitatea valutară, continuăm să construim scală, să ne extindem amprenta şi să ne consolidăm portofoliul de branduri. Susţinuţi de MASPEX şi de continuitatea asigurată de fondatorul nostru, Victor Bostan, suntem încrezători în capacitatea noastră de a genera o creştere sustenabilă şi de a crea valoare pe termen lung pentru acţionari”, a declarat Alexandru Filip, CEO al Purcari Wineries.

Repere comerciale cheie pentru S1 2025:

-România: +22% YoY, reprezentând 60% din vânzările Grupului, cu brandul Purcari contribuind cu 74% din vânzările locale.

-Moldova: +12% YoY, creştere solidă pe toate canalele, cu o revenire a segmentului Duty-free.

-Bulgaria: +33% YoY, extinderea amprentei geografice şi a gamei de produse prin creşteri în comerţul tradiţional şi HoReCa.

-CEE: -1% YoY, performanţă mixtă - creşteri puternice în Ucraina şi ţările baltice, dar rezultate mai slabe în Polonia, Cehia şi Slovacia din cauza stocurilor reduse, mai puţine promoţii şi întârzieri la livrare.

-Restul lumii (RoW): +25% YoY, impuls pozitiv în T2, alimentat de regiunea MENA şi noi parteneriate; investiţiile continue în Europa Occidentală, Asia şi Americi vizează o creştere sustenabilă pe termen lung.

Potrivit comunicatului, oferta publică voluntară de preluare desfăşurată între 16-30 iulie 2025 a adus schimbări importante în structura acţionariatului, MASPEX devenind acţionar majoritar al Purcari Wineries prin achiziţia unei participaţii de 72,8%. Domnul Victor Bostan, fondatorul Grupului, rămâne al doilea cel mai mare acţionar, cu o participaţie de 15%, asigurând stabilitate, continuitate şi alinierea intereselor la strategia de creştere pe termen lung a Companiei. În plus, peste 3.000 de investitori instituţionali şi individuali şi-au menţinut participaţiile în companie.

Conferinţa pentru prezentarea şi discutarea rezultatelor financiare pentru S1 2025 va avea loc pe 28 august, la ora 13:00 EEST (12:00 CEST) [înregistrare aici]. Sunt anexate rezultatele financiare pentru perioada de şase luni încheiată la 30 iunie 2025 şi prezentarea aferentă conferinţei.