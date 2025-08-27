Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Purcari Wineries raportează venituri record de 195,4 milioane RON în S1 2025

I.S.
Piaţa de Capital / 27 august, 11:32

Purcari Wineries raportează venituri record de 195,4 milioane RON în S1 2025

Purcari Wineries PCL, cel mai important producător de vin din Europa Centrală şi de Est, a anunţat astăzi rezultatele financiare pentru primul semestru al anului 2025, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Veniturile Grupului au crescut cu 18%, ajungând la 195,4 milioane RON în S1 2025 - cel mai bun prim semestru din istoria companiei în ceea ce priveşte vânzările - în timp ce marja profitului brut a rămas solidă, la 45%, pentru al doilea trimestru consecutiv. Marja EBITDA s-a situat la 25%, uşor sub nivelul estimat, iar marja profitului net a rămas în zona de o singură cifră superioară, reflectând impactul negativ al pierderilor din diferenţe de curs valutar ale monedelor locale ale Grupului faţă de euro.

„Suntem mulţumiţi de performanţa comercială solidă înregistrată în prima jumătate a anului 2025, cu vânzări de peste 104 milioane RON în trimestru şi o creştere puternică pe pieţele noastre de bază. În ciuda presiunilor pe profitabilitate pe termen scurt, cauzate în principal de volatilitatea valutară, continuăm să construim scală, să ne extindem amprenta şi să ne consolidăm portofoliul de branduri. Susţinuţi de MASPEX şi de continuitatea asigurată de fondatorul nostru, Victor Bostan, suntem încrezători în capacitatea noastră de a genera o creştere sustenabilă şi de a crea valoare pe termen lung pentru acţionari”, a declarat Alexandru Filip, CEO al Purcari Wineries.

Repere comerciale cheie pentru S1 2025:

-România: +22% YoY, reprezentând 60% din vânzările Grupului, cu brandul Purcari contribuind cu 74% din vânzările locale.

-Moldova: +12% YoY, creştere solidă pe toate canalele, cu o revenire a segmentului Duty-free.

-Bulgaria: +33% YoY, extinderea amprentei geografice şi a gamei de produse prin creşteri în comerţul tradiţional şi HoReCa.

-CEE: -1% YoY, performanţă mixtă - creşteri puternice în Ucraina şi ţările baltice, dar rezultate mai slabe în Polonia, Cehia şi Slovacia din cauza stocurilor reduse, mai puţine promoţii şi întârzieri la livrare.

-Restul lumii (RoW): +25% YoY, impuls pozitiv în T2, alimentat de regiunea MENA şi noi parteneriate; investiţiile continue în Europa Occidentală, Asia şi Americi vizează o creştere sustenabilă pe termen lung.

Potrivit comunicatului, oferta publică voluntară de preluare desfăşurată între 16-30 iulie 2025 a adus schimbări importante în structura acţionariatului, MASPEX devenind acţionar majoritar al Purcari Wineries prin achiziţia unei participaţii de 72,8%. Domnul Victor Bostan, fondatorul Grupului, rămâne al doilea cel mai mare acţionar, cu o participaţie de 15%, asigurând stabilitate, continuitate şi alinierea intereselor la strategia de creştere pe termen lung a Companiei. În plus, peste 3.000 de investitori instituţionali şi individuali şi-au menţinut participaţiile în companie.

Conferinţa pentru prezentarea şi discutarea rezultatelor financiare pentru S1 2025 va avea loc pe 28 august, la ora 13:00 EEST (12:00 CEST) [înregistrare aici]. Sunt anexate rezultatele financiare pentru perioada de şase luni încheiată la 30 iunie 2025 şi prezentarea aferentă conferinţei.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Piaţa de Capital

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

27 august

Citeşte Ziarul BURSA din 27 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

27 august
Ediţia din 27.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

26 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0552
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3437
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3905
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8533
Gram de aur (XAU)Gram de aur470.7734

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb