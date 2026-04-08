Raben România: Volumele de transport au crescut cu 25% în primele luni din an

Raben România, furnizor de servicii de transport rutier şi soluţii logistice, anunţă o creştere de 25% a volumelor de expediţii în primul trimestru al anului 2026, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2025. Rezultatul vine chiar şi în contextul majorării preţului combustibilului din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu, de blocaje operaţionale generate de ninsorile abundente din anumite zone ale ţării, dar şi de reluarea întârziată a activităţii după perioada sărbătorilor de iarnă.

În ianuarie 2026, volumele de expediţii au fost cu aproape 20% mai mari decât în aceeaşi perioadă din 2025, deşi majoritatea clienţilor au revenit după vacanţa de iarnă abia la jumătatea lunii. De asemenea, în primele două luni ale acestui an, numărul de expediţii a crescut cu peste 21%, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2025.

„Începutul anului a pus presiune pe întreaga industrie logistică, însă pentru noi a confirmat importanţa reacţiei rapide şi a disciplinei operaţionale. Anul a început mai târziu decât de obicei, cu episoade de ninsoare care au afectat fluxurile de transport şi cu o volatilitate majoră în ceea ce priveşte preţul combustibilului. Cu toate acestea, am reuşit să menţinem un nivel ridicat al performanţei operaţionale, să gestionăm blocajele şi chiar să susţinem creşterea volumelor de expediţii”, declară Cătălina Zamfir, Manager Transport Internaţional al Raben România.

Evoluţia din prima parte a anului a fost susţinută în principal de creşterile din FMCG şi din industria tehnologică, în timp ce sectorul auto a intrat pe un trend descendent.

Ninsorile abundente din T1, efect asupra industriei

O provocare întâlnită în acest trimestru a fost reprezentată de cele două săptămâni de ninsoare abundentă, în special în sud-estul ţării, care au dus la blocaje temporare în unele depozite. În logistică, o singură întârziere punctuală poate produce efecte în lanţ în întreaga reţea, de la pierderea conexiunilor dintre camioane până la acumularea de marfă în depozite şi creşterea volumelor zilnice care trebuie manipulate şi livrate.

Pentru a limita impactul, compania Raben a activat un grup de criză şi a suplimentat numărul de oameni şi de maşini. În ceea ce priveşte indicatorii operaţionali, colectările s-au menţinut permanent la peste 99%.

Costurile de transport, sub presiunea preţului la carburant

Tot în acest trimestru, sectorul logistic a fost afectat de creşterea taxelor de drum în mai multe ţări europene, precum şi de inflaţia ridicată. Aceste elemente, deşi nu au produs un impact operaţional direct, cumulate cu inflaţia au contribuit la majorarea costurilor de transport.

În paralel, fluctuaţiile mari ale preţului combustibilului, accentuate în martie 2026 din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu, au impus măsuri suplimentare pentru atenuarea şocului.

În acest context, Raben România a trecut de la indexarea lunară la indexarea săptămânală a combustibilului, pentru a menţine o corelare mai bună între costurile reale şi tarifele aplicate în perioadele cu variaţii puternice de preţ.

În ceea ce priveşte perioada următoare, volatilitatea preţului combustibilului rămâne una dintre principalele provocări pentru sectorul logistic, în contextul geopolitic actual. Raben România va continua să urmărească atent costurile de transport, predictibilitatea operaţională şi capacitatea de adaptare a reţelei.