Radu Miruţă: ”PSD nu poate să le spună celor din PNL pe cine să-şi desemneze premier”

Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, membru al USR, a declarat, într-o intervenţie la B1 TV, că PSD nu a obţinut un scor de 50% la alegeri care să îi permită să decidă singur direcţia politică a ţării şi nu poate impune altor partide din coaliţie persoane pentru funcţia de premier.

În intervenţia sa la B1 TV, joi seară, Miruţă a criticat ideea ca un partid aflat la guvernare să dicteze altuia nominalizările pentru funcţii-cheie. „Ce facem acum? O să le spunem şi noi celor din PSD că suntem de acord să aibă doi deputaţi în judeţul Gorj, dar nu pe ăştia doi, pe alţii doi? Sunt de acord să ai candidat la primăria nu ştiu care, din partea PSD, dar nu pe candidatul X, pe candidatul Y? Nu-i normal. E dincolo de orice respect, de orice normalitate. O coaliţie s-a format pentru că toate celelalte partide au avut nevoie reciprocă”, a afirmat acesta.

Ministrul a subliniat că PSD nu are legitimitatea de a decide unilateral în interiorul coaliţiei. „PSD nu poate să spună Partidului Naţional Liberal pe cine să-şi desemneze premier. PSD nu poate să spună USR pe cine să îşi desemneze Avocat al Poporului. Pentru că USR a strâns din dinţi când a votat propunerile PSD la Curtea Constituţională. Şi n-am făcut asta pentru că am considerat neapărat persoana potrivită, ci am făcut asta pentru că suntem într-o coaliţie care funcţionează pentru nişte reguli”, a adăugat Miruţă.

Declaraţiile vin pe fondul tensiunilor persistente din coaliţie, în condiţiile în care PSD critică de mai multe luni activitatea premierului şi a Guvernului condus de Ilie Bolojan, ameninţând inclusiv cu retragerea de la guvernare sau cu retragerea miniştrilor.

Totodată, lideri ai PSD au transmis în mod repetat că îşi doresc menţinerea actualei formule de guvernare, însă fără Ilie Bolojan, pe care îl acuză de rigiditate în luarea deciziilor.

O decizie în acest sens ar urma să fie anunţată săptămâna viitoare, după consultarea internă a membrilor partidului programată pentru 20 aprilie.