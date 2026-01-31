Raed Arafat: Reţelele de socializare sunt produse cu risc ridicat pentru copii şi adolescenţi

Secretarul de stat în Ministerul de Interne, Raed Arafat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), consideră că reţelele de socializare reprezintă un risc ridicat pentru copii şi adolescenţi şi afirmă că ar fi momentul ca parlamentarii să iniţieze un cadru legislativ care să limiteze accesul celor sub 15-16 ani, potrivit unei postări pe Facebook.

În postarea sa, Raed Arafat a precizat că a reflectat asupra subiectului „mai ales după ultimele evenimente extrem de grave care au avut ca principali actori copii şi adolescenţi”, conform Facebook.

„Nu ar fi acum momentul potrivit ca şi România să facă un pas curajos şi responsabil şi să se alăture statelor care discută sau au decis deja limitarea accesului copiilor şi adolescenţilor la reţelele de socializare? State precum Franţa, Australia, Regatul Unit sau Norvegia tratează deja această temă ca pe ceea ce este în realitate: o problemă de sănătate publică şi de protecţie a copilului şi adolescentului, nu o dezbatere ideologică”, a scris Arafat, notează Facebook.

El a subliniat că nu ar fi vorba despre cenzură, ci despre protecţia sănătăţii mintale a minorilor: aşa cum accesul la tutun, alcool, jocuri de noroc sau filme pentru adulţi este restricţionat, şi reţelele sociale ar trebui considerate dăunătoare copiilor, conform Facebook.

Arafat a atras atenţia că „aceste platforme se bazează pe mecanisme sofisticate de manipulare, construite pentru captarea atenţiei şi generarea dependenţei”, şi că „un copil sau un adolescent nu are încă maturitatea neurologică şi emoţională necesară pentru a se apăra în faţa unor algoritmi concepuţi deliberat să exploateze vulnerabilităţi”, transmite Facebook.

El a mai precizat că reţelele sociale au devenit spaţii favorabile pentru cyberbullying, umilire publică, stigmatizare, presiune socială constantă, comparaţie toxică şi validare artificială, şi că lăsarea problemei doar pe seama părinţilor „nu mai este suficient într-o lume dominată de platforme globale şi interese comerciale uriaşe”, potrivit Facebook.

„Când riscul este sistemic, răspunsul trebuie să fie unul de politică publică. (...) De aceea, este momentul ca parlamentarii României să îşi asume această responsabilitate şi să iniţieze un cadru legislativ clar care să limiteze accesul copiilor şi adolescenţilor sub 15-16 ani la reţelele de socializare. Nu este o măsură împotriva tehnologiei, ci o investiţie în sănătatea, echilibrul şi viitorul generaţiilor tinere”, a mai scris Raed Arafat pe Facebook.