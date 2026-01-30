Raiffeisen Bank România în 2025: +22% clienţi noi şi economii în creştere cu 24%

Raiffeisen Bank România a încheiat anul 2025 cu rezultate solide, înregistrând creşteri importante atât în zona clienţilor, cât şi a economisirii şi creditării, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Numărul de clienţi persoane fizice a crescut cu 22% faţă de 2024, iar 78% dintre noii clienţi au deschis conturile digital, direct din aplicaţia de mobile banking Smart Mobile, se arată în comunicat. Activele totale ale băncii au depăşit 88,6 miliarde RON, în creştere cu 8% faţă de anul precedent, iar profitul net a ajuns la 1,75 miliarde RON, cu 4% peste nivelul din 2024, adaugă sursa amintită.

Comunicatul de presă transmite că depozitele atrase de la clienţi au crescut la aproape 69,5 miliarde RON (+7%), în timp ce economiile persoanelor fizice au urcat cu 11%, conturile de economii înregistrând un avans de 24%. Creditarea a continuat să fie motorul creşterii, cu un volum de credite nete de 48,8 miliarde RON, în creştere cu 11% faţă de anul anterior, creditele negarantate pentru persoane fizice avansând cu 16%, iar portofoliul de credite pentru companii crescând cu 10%, conform comunicatului.

Raiffeisen Bank a continuat investiţiile în digitalizare, se specifică în comunicat, iar aplicaţia Smart Mobile a ajuns la aproape 2 milioane de contracte active. Printre funcţionalităţile noi se numără integrarea multibanking, carduri virtuale instant, plăţi rapide prin numărul de telefon, economisire avansată şi asigurări 100% online, potrivit comunicatului, şi proximativ 85% dintre clienţii persoane fizice folosesc activ aplicaţia.

În 2025, interesul clienţilor pentru planurile de investiţii a crescut cu 12%, iar fondurile de investiţii distribuite de bancă au atins o cotă de piaţă de 20%. Segmentul Private Banking & Premium Invest a înregistrat active totale de 4 miliarde de euro (+17,7%), iar activele în produse de investiţii au urcat la 1,7 miliarde de euro (+19,2%), adaugă comunicatul.

Raiffeisen Leasing a înregistrat o creştere de 25% a portofoliului de finanţări, iar numărul clienţilor a urcat cu 9%, ceea ce reflectă, potrivit comunicatului remis redacţiei, performanţa în domeniul camioanelor, automobilelor şi echipamentelor de construcţii.

Preşedintele şi CEO Raiffeisen Bank România, Zdenek Romanek, a declarat: „Rezultatele din 2025 reflectă creşterea accelerată şi consolidarea încrederii clienţilor în Raiffeisen Bank. Continuăm să fim un partener de încredere, oferind soluţii digitale practice şi consultanţă financiară pentru toate segmentele de clienţi”, se evidenţiază în comunicat.