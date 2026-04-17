S.B.
Politică / 17 aprilie, 11:52

Raluca Turcan: ”Sunt pesimistă că PSD mai poate da înapoi”

Preşedintele PNL Sibiu, deputatul Raluca Turcan, îi critică pe social-democraţii care doresc schimbarea premierului Ilie Bolojan şi spune că este "pesimistă că PSD-ul mai poate da înapoi", informează Agerpres.

"Toată lumea cu care m-am întâlnit în ultima perioadă (...) se întreabă ce va face PSD-ul şi ce se va întâmpla cu guvernarea după data de 20. Din păcate, sunt pesimistă că PSD-ul, prin ceea ce a pornit, mai poate da înapoi. Însă, o spun cu toată responsabilitatea, niciodată nu este prea târziu să spui că ai greşit. Şi colegii parlamentari din PSD, conducerea PSD-ului trebuie să înţeleagă că locul PSD-ului în această perioadă este la guvernare, nu la demolare, pentru că parcurgem o perioadă dificilă în care se iau măsuri pentru corectarea unor greşeli acumulate în timp", a declarat Raluca Turcan, vineri, într-o conferinţă de presă.

Aceasta a reamintit că filiala PNL Sibiu îl susţine pe premierul Ilie Bolojan şi măsurile de reformă ale Guvernului.

"Ca preşedinte de organizaţie am consultat filiala şi filiala merge în aceeaşi direcţie: susţinere pentru Ilie Bolojan premier", a subliniat Raluca Turcan.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi că, în acest moment, în interiorul coaliţiei de guvernare există un conflict între PSD şi PNL, iar el încearcă să îşi păstreze rolul de mediator.

  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 17.04.2026, 12:22)

    PSD o sa suporte consecintele la vot daca din cauza lui ratam intrarea in OECD si ajungem in junk. S-au suparat din cauza restructurarii din administratiile locale si din companiile pierzatoare de stat. Adica noi toti sa suferim din cauza ca sunt atinse privilegiile lui Manda, etc

Euro (EUR)Euro5.0918
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3226
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5172
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8523
Gram de aur (XAU)Gram de aur668.6095

