Rapoarte Omdia şi Novaira: Genetec îşi menţine poziţia de lider global pe piaţa software-ului pentru supraveghere video

Genetec Inc. („Genetec”), lider global în software de securitate fizică, a anunţat astăzi că îşi menţine poziţia de lider pe piaţa mondială a software-ului pentru supraveghere video, conform rapoartelor publicate recent de firmele independente de analiză, Omdia şi Novaira Insights, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Potrivit raportului Omdia 2025 Video Surveillance & Analytics Database, Genetec şi-a păstrat poziţia de lider Mondial în dezvoltarea de software pentru supravegherea video. În plus, ocupă de asemenea locul unu global în categoria extinsă, care combină software-ul de supraveghere video cu VSaaS (platforma Video Surveillance as a Service).

Investiţiile pe termen lung ale Genetec în soluţii cloud deschise, scalabile şi securizate cibernetic sunt recunoscute şi în noua categorie VSaaS. Adopţia rapidă a platformei Security Center SaaS, lansată la mijlocul anului 2024, a propulsat Genetec în top 10 global pentru VSaaS, inclusiv pe locul 4 în America, cea mai mare şi cu cea mai rapidă creştere a piaţei VSaaS.

Compania înregistrează o creştere solidă şi pe segmentul soluţiilor unificate VSaaS şi Access Control as a Service (ACaaS), pe măsură ce profesioniştii din domeniul securităţii caută tot mai mult opţiuni de implementare unificate.

Potrivit sursei, în EMEA, compania şi-a menţinut poziţia nr. 2, înregistrând cea mai mare creştere a cotei de piaţă dintre primii 10 furnizori, şi a ocupat locul 3 în Asia-Pacific • .

„Piaţa de supraveghere video continuă să înregistreze o creştere constantă la nivel global, determinată de cerinţele tot mai mari de securitate şi de adoptarea rapidă a noilor tehnologii”, a declarat Scott Foley, Senior Analyst, Physical Security la Omdia. „Conform cercetărilor noastre, Genetec rămâne un lider global constant în industrie pentru software-ul de supraveghere video, menţinând o cotă de piaţă de top şi răspunzând nevoilor clienţilor cu produse inovatoare care satisfac cerinţele în continuă evoluţie ale organizaţiilor din întreaga lume.”

Conform comunicatului, cercetările separate realizate de Novaira Insights au confirmat, de asemenea, Genetec ca lider global pe piaţa totală a software-ului şi a contractelor de servicii pentru supraveghere video. Compania s-a numărat printre furnizorii cu cea mai rapidă creştere atât în hardware, cât şi în software, conform raportului de analiză.

„Filosofia Genetec a fost întotdeauna să ofere clienţilor mai multă libertate de alegere. Organizaţiile merită flexibilitatea de a implementa soluţii exact aşa cum îşi doresc, fie local, în cloud sau într-o combinaţie a celor două - acest lucru este valabil atât pentru supravegherea video, cât şi pentru controlul accesului. La Genetec, dezvoltăm soluţii care oferă clienţilor această libertate, inclusiv posibilitatea de a alege cele mai bune camere, echipamente şi soluţii de control al accesului pentru nevoile lor, fără a fi vreodată blocaţi în sisteme proprietare”, a declarat Christian Morin, Vicepreşedinte Inginerie Produs şi Chief Security Officer la Genetec Inc.

Cererea tot mai mare a clienţilor pentru soluţii care îmbunătăţesc operaţiunile zilnice de securitate fizică continuă să stimuleze adoptarea tehnologiei pe această piaţă. De peste 25 de ani, strategia de dezvoltare a produselor Genetec s-a concentrat pe anticiparea nevoilor clienţilor şi livrarea de inovaţii practice. Creşterea organică anuală consecventă raportată de analişti demonstrează forţa angajamentului constant faţă de sisteme deschise şi unificate, securitate cibernetică şi protecţia vieţii private prin design, pentru a răspunde continuu nevoilor clienţilor din întreaga lume.