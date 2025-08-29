Raport Deloitte: Autorizarea CCP.RO poate necesita o majorare de capital

• ”Nu sunt disponibile informaţii legate de autorizarea şi operaţionalizarea CCP.RO Bucharest, care să facă obiectul informaţiilor furnizate către terţe părţi”, se arată în raport

• Între ianuarie 2023 şi august 2025, în 64 de şedinţe ale Consiliului BVB a fost discutată situaţia proiectului Contrapărţii Centrale, potrivit documentului

Susţinerea procesului de autorizare a CCP.RO Bucharest în calitate de Contraparte Centrală poate necesita o nouă majorare de capital, ce trebuie realizată înaintea depunerii dosarului, se menţionează în raportul suplimentar de audit întocmit de Deloitte, la solicitarea Bursei Române de Mărfuri (BRM), publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Potrivit raportului semestrial al Bursei de Valori Bucureşti (BVB), Consiliul de Administraţie al CCP. RO a convocat acţionarii la o adunare generală la finele lunii septembrie în cadrul căreia să se supună votului, între altele, un nou Plan de Afaceri actualizat şi o nouă majorare de capital social cu 27,9 milioane lei. În luna septembrie a anului trecut, capitalul social al CCP.RO a fost majorat cu cinci milioane de euro.

În raportul întocmit de Deloitte publicat astăzi se menţionează: ”Pentru susţinerea procesului de autorizare poate fi necesară o nouă majorare de capital, rezultată din proiecţiile financiare şi cerinţa de a menţine un nivel de capitalizare suplimentar faţă de cel legal. S-a subliniat că această majorare trebuie realizată anterior depunerii dosarului şi nu poate fi condiţionată de obţinerea autorizării (...). Estimările arată că dosarul ar putea fi depus la o data ulterioară din anul 2025”.

Potrivit documentului, în prezent nu sunt disponibile informaţii legate de autorizarea şi operaţionalizarea filialei CCP.RO Bucharest, care să facă obiectul informaţiilor furnizate către terţe părţi, în afara Grupului Interinstituţional. Asta, în condiţiile în care instituţiile implicate au decis ca detaliile privind calendarul proiectului să fie furnizate exclusiv în baza unui acord al tuturor, respectiv autorităţile statului şi filiala prin Consiliul de Administraţie.

Conform raportului întocmit de Deloitte, între 18 ianuarie 2023 şi 12 august 2025, în 64 dintre şedinţele Consiliului Bursei de Valori Bucureşti a fost discutată situaţia filialei CCP.RO Bucharest, adică a proiectului Contrapărţii Centrale.

Conducerea CCP.RO a ratat, în decembrie anul trecut, autorizarea conform regulamentului european EMIR 2, astfel încât procesul a fost reluat, sub un nou regulament. În plus, BVB a depreciat investiţia sa în CCP.RO, ceea ce i-a afectat semnificativ situaţia financiară. Situaţia a atras criticile Bursei Române de Mărfuri, care a reproşat conducerii BVB lipsa de eficienţă şi transparenţă în gestionarea proiectului Contrapărţii Centrale.

În ceea ce priveşte stadiul procesului de autorizare, în raportul întocmit de Deloitte se punctează că, potrivit minutei întâlnirii Consiliului BVB din 13 mai 2025, reperezentanţii filialei afirmau la acel moment că nivelul la care se ajunsese cu documentaţia era mulţumitor însă era necesar să se facă dovada unor implementări suplimentare - un nou set de teste axat pe activitatea filialei în caz de dezastru. ”Reprezentanţii filialei precizează că, în luna mai 2026, aceasta va deţine capital suficient, deasupra nivelului solicitat de EMIR”, se mai arată în raport.

Conform minutei Consiliului BVB din 23 iulie 2025, Colegiul filialei a reevaluat condiţiile pentru reiniţierea cererii de autorizare, stabilind două cerinţe suplimentare, respectiv realizarea unei noi majorări de capital care să asigure un buffer peste pragul minim legal şi depunerea dosarului de către un nou Consiliu de Administraţie care să fie responsabil de operaţionalizare după autorizare.

”Autorităţile au solicitat încheierea de contracte full-time pentru toate poziţiile. Costurile fixe cele mai relevante sunt contractul cu furnizorul IT, amortizările şi cheltuielile cu personalul”, se arată în raportul Deloitte.

În ceea ce priveşte selectarea furnizorului de servicii tehnologice, în document este descrisă procedura în baza căreia a fost realizată contractarea, adăugându-se că au fost analizate profilul şi reputaţia din piaţă - în principal prin intermediul clienţilor şi domeniilor serviciilor furnizate.

”Nu ne-a fost adus la cunoştinţă daca au mai fost recepţionate si alte oferte cu privire la selectarea furnizorului actual, respectiv unde s-a publicat anunţul SEAP sau dacă s-au solicitat oferte de la alţi furnizori”, se mai arată în raport.

Ziarul BURSA a scris în septembrie anul trecut că CCP.RO Bucharest a avut o propunere din partea Bursei Române de Mărfuri pentru utilizarea unui alt software care să asigure serviciile de funcţionare a Contrapărţii Centrale, la care conducerea CCP.RO nu a răspuns.

Bursa de Valori Bucureşti deţine 55% din capitalul CCP.RO Bucharest. Contrapartea Centrală este entitatea menită să faciliteze lansarea derivatelor în România şi a unor operaţiuni specifice pieţei de capital, precum vânzarea în lipsă, care în prezent nu pot fi efectuate.