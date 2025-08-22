Raport Imobiliare.ro: Apartamentele se vând mai repede în 2025, dar preţurile se negociază tot mai mult

Apartamentele s-au vândut mai repede în al doilea trimestru al anului 2025, dar preţurile au fost negociate mai mult, potrivit celui mai nou raport Imobiliare.ro Market 360, conform unui comunicat emis redacţiei. Totuşi, sunt oraşe unde proprietarii au nevoie, în medie, de aproximativ două luni pentru a găsi cumpărători.

Bucureştenii se pot considera norocoşi pentru că atrag cumpărătorii chiar mai rapid. Clujenii, în schimb, vând cele mai scumpe locuinţe şi au de aşteptat cel mai mult finalizarea tranzacţiilor imobiliare. Aceştia sunt şi "campioni” când vine vorba de flexibilitatea de care dau dovadă în negocierea preţurilor. La polul opus se află timişorenii care ţin cu dinţii de preţ, atunci când vând sau cumpără o locuinţă.

"Din datele analizate de noi, rezultă că atunci când preţul de listare este corect poziţionat şi tranzacţia are loc mai repede. Cumpărătorii au deja acces la instrumente prin care pot verifica preţul unei proprietăţi şi tind să aibă încredere mai mare atunci când acesta este realist. În plus, aceste proprietăţi atrag un interes mai mare, mai multe vizionări şi mai multă încredere”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Potrivit sursei, proprietarii din Bucureşti găsesc cel mai rapid cumpărători pentru apartamentele scoase la vânzare. Mai mult, perioada medie de timp necesară identificării cumpărătorilor a scăzut de la începutul lui 2025 şi se menţine considerabil sub cea înregistrată în urmă cu un an. Tranzacţia este finalizată, potrivit datelor raportului Imobiliare.ro Market 360 "Piaţa imobiliară rezidenţială, T2 2025”, în doar 47 de zile.

Marja de negociere practicată pe plan local a crescut, însă, uşor. Astfel, diferenţa dintre preţul de listare şi cel declarat de tranzacţionare a ajuns la 4,1% în intervalul aprilie-iunie de la 3,5% în primele trei luni ale acestui an. Doar în Cluj-Napoca proprietarii sunt mai flexibili când vine vorba despre negocierea preţului.

Proprietarii şi dezvoltatorii clujeni au de aşteptat cel mai mult cumpărătorii. În contextul în care acesta se menţine cel mai scump oraş din ţară, cu un preţ mediu la vânzare de peste 3.100 euro/mp util, turbulenţele din plan politic de la începutul anului i-au făcut pe mulţi dintre cei care se gândeau să facă o achiziţie imobiliară să cerceteze mai atent piaţa şi, în unele cazuri, să-şi amâne decizia finală.

Astfel, în trimestrul I perioada petrecută în piaţă de apartamentele din Cluj-Napoca, care în mod tradiţional este oricum cea mai extinsă înregistrată în marile oraşe, s-a prelungit chiar mai mult. Tranzacţiile au fost finalizate în circa trei luni. Ulterior, vânzarea a început să fie realizată într-un ritm mai alert. În trimestrul II perioada de vânzare a scăzut la 78 de zile, ajungând la un nivel relativ similar cu cel înregistrat în urmă cu un an.

Marja de negociere a crescut, însă, treptat şi a ajuns de la 4% în trimestrul II 2024 la aproape 5% în trimestrul II 2025.

Conform comunicatului, apartamentele din Braşov, Iaşi şi Constanţa se vând în aproximativ două luni, potrivit datelor Imobiliare.ro. În oraşul de la poalele Tâmpei, de exemplu, proprietarii şi dezvoltatorii au avut nevoie, în medie, de 62 de zile pentru a găsi cumpărători pentru locuinţele scoase la vânzare în trimestrul II. Durata necesară finalizării tranzacţiei a scăzut uşor faţă de începutul lui 2025, dar se menţine peste cea înregistrată în urmă cu un an.

În Iaşi, unul dintre cele mai accesibile oraşe mari din România pentru cei care îşi doresc să devină proprietari, apartamentele se vindeau în urmă cu un an în doar 44 de zile, perioadă ce rivaliza cu cea înregistrată pe piaţa rezidenţială bucureşteană.

În cazul apartamentelor din Constanţa se poate observa o uşoară urgentare a tranzacţiilor. Anul trecut, locuinţele petreceau în piaţă în medie 69 de zile, la începutul lui 2025 perioada de vânzare se menţinea la un nivel similar pentru ca în trimestrul II aceasta să scadă la 64 de zile.

În cazul tuturor celor trei oraşe preţurile s-au majorat în ultimul an, cu 12%-16%. Marja de negociere a crescut în Braşov şi în Iaşi, de la 2,1% la 3,1%, respectiv de la 2,6% la 4,1%. Mai mult, în cazul principalului centru urban al Moldovei, flexibilitatea proprietarilor în negocieri a ajuns să fie similară cu cea înregistrată pe piaţa bucureşteană. Pe de altă parte, pe piaţa constănţeană preţurile se negociază în ultimul an tot mai puţin, în contextul unei cereri puternice.

Piaţa rezidenţială din Timişoara poate fi considerată una dintre cele mai stabile din ţară. În ciuda evenimentelor înregistrate în ultimul an, atât pe plan politic, cât şi economic, durata de timp petrecută în piaţă de apartamentele scoase la vânzare s-a menţinut la acelaşi nivel. Mai mult, este a doua cea mai scurtă din marile oraşe. Doar în Bucureşti locuinţele îşi găsesc mai rapid noi proprietari. Potrivit datelor Imobiliare.ro, apartamentele se vând în mai puţin de două luni.

Bănăţenii negociază, totodată, cel mai puţin preţurile solicitate cumpărătorilor, dacă ne raportăm la proprietarii din celelalte oraşe mari din România, iar acest indicator urmează o uşoară tendinţă descendentă faţă de anul trecut. În trimestrul II, marja de negociere practicată local a fost de 2,5%.