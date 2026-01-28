Războiul din Ucraina a provocat aproape 2 milioane de victime militare

Numărul soldaţilor ruşi şi ucraineni ucişi, răniţi sau dispăruţi în aproape patru ani de război ar putea ajunge la 2 milioane până în primăvara acestui an, potrivit unui studiu, în condiţiile în care invazia Moscovei nu dă semne de încetinire, conform News.ro.

Un raport al Centrului pentru Studii Strategice şi Internaţionale (CSIS) din Washington estimează că Rusia a înregistrat aproximativ 1,2 milioane de victime, inclusiv 325.000 de morţi, în timp ce aproape 600.000 de soldaţi ucraineni au fost ucişi, răniţi sau au dispărut, potrivit News.ro.

De la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, niciuna dintre părţi nu a făcut publice cifre complete ale victimelor, tratând amploarea pierderilor ca pe un secret de stat. Miercuri, Kremlinul a respins raportul CSIS, considerându-l „nefiabil”, şi a subliniat că doar Ministerul rus al Apărării are autoritatea de a publica date oficiale privind victimele militare ruse, a relatat News.ro.

Estimările CSIS se bazează pe interviuri cu oficiali occidentali şi ucraineni, precum şi pe date colectate de publicaţia independentă rusă Mediazona şi de serviciul rus al BBC. Din orice perspectivă istorică, pierderile sunt extraordinare: think tank-ul notează că numărul victimelor ruse pe câmpul de luptă din Ucraina a fost „de peste 17 ori mai mare decât pierderile sovietice din Afganistan în anii 1980, de 11 ori mai mare decât în timpul primului şi celui de-al doilea război cecen şi de peste cinci ori mai mare decât toate războaiele ruseşti şi sovietice combinate de la al Doilea Război Mondial încoace”, subliniază News.ro

Studiul estimează că pierderile ruseşti depăşesc pe cele ucrainene cu un raport de aproximativ 2-2,5 la 1. Totuşi, cifrele arată o situaţie dificilă şi pentru Ucraina, al cărei număr de locuitori este mult mai mic şi ale cărei resurse de a suporta pierderi prelungite şi de a mobiliza trupe sunt limitate, conform News.ro.

Moscova a apelat la salarii generoase şi la un pachet extins de beneficii pentru noii recruţi, pentru a-şi completa efectivele. Autorităţile regionale oferă prime de înrolare care, în unele cazuri, ajung la zeci de mii de dolari. De asemenea, Kremlinul a recrutat mii de bărbaţi din Asia, America de Sud şi Africa, mulţi dintre ei atraşi de promisiuni înşelătoare sau supuşi presiunilor, potrivit News.ro.

Ucraina a depus eforturi pentru a mobiliza suficiente trupe care să refacă unităţile epuizate, în timp ce Volodimir Zelenski a respins apelurile de a reduce vârsta de mobilizare sub 25 de ani, o măsură profund nepopulară în rândul populaţiei, a relatat News.ro.

În ciuda pierderilor mari de ambele părţi, câştigurile teritoriale ale Rusiei au rămas marginale. CSIS arată că, în 2024, forţele ruse au avansat, în timpul celor mai importante ofensive, cu o viteză medie de doar 15-70 de metri pe zi, „mai lent decât aproape orice campanie ofensivă majoră din războiul modern”, potrivit News.ro

Deşi Moscova a înregistrat unele progrese la sfârşitul anului trecut în estul Ucrainei şi în apropierea regiunii Dnipropetrovsk, ritmul avansului s-a încetinit de atunci din cauza condiţiilor de iarnă şi a rezistenţei puternice a Ucrainei. Potrivit datelor grupului ucrainean de monitorizare DeepState, forţele ruse au capturat doar 152 km² de teritoriu între 1 şi 25 ianuarie, cea mai lentă rată de avans înregistrată din martie anul trecut, conform News.ro.

Rusia, Ucraina şi SUA s-au întâlnit la Abu Dhabi weekendul trecut pentru primele negocieri de pace de la invazia pe scară largă a Rusiei, însă nu s-au înregistrat progrese, Kremlinul continuând să insiste asupra cererilor maximaliste privind teritoriul ucrainean, relatează News.ro.

Potrivit unui raport al misiunii ONU pentru monitorizarea drepturilor omului în Ucraina, publicat la începutul lunii ianuarie, anul 2025 a înregistrat cel mai mare bilanţ de civili ucişi de la începutul invaziei ruse din 2022, cu peste 2.500 de victime. De la 24 februarie 2022, ONU a consemnat aproape 15.000 de civili ucraineni ucişi şi 40.600 răniţi, însă numărul real al victimelor este „probabil considerabil mai mare”, în special din cauza dificultăţilor de acces în anumite zone, mai ales în primele luni ale invaziei, subliniază News.ro.