Reţele Electrice România lansează o licitaţie de până la 465 milioane lei pentru lucrări în reţelele de distribuţie din zona Dobrogea

Reţele Electrice România anunţă, într-un comunicat remsi redacţiei, că a lansat pe platforma electronică de achiziţii publice SEAP o licitaţie publică cu o valoare maximă de până la 465 milioane lei (fără TVA), pentru execuţia de lucrări de modernizare şi întreţinere în instalaţiile de medie şi joasă tensiune din zona operaţională Dobrogea, respectiv în judeţele Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa şi Tulcea.

„Prin aceste lucrări de investiţii şi mentenanţă, continuăm modernizarea şi digitalizarea reţelei electrice, pentru a crea o infrastructură energetică rezilientă şi robustă, având în vedere provocările aduse atât de tranziţia energetică, cât şi de schimbările climatice. Scopul este de a asigura clienţilor un serviciu de distribuţie de calitate, atât pentru confortul casnic, cât şi pentru susţinerea şi dezvoltarea activităţilor economice”, a declarat Mihai Peşte, Director General al Reţele Electrice România.

Potrivit sursei citate:

„Licitaţia are ca scop achiziţia de lucrări la instalaţiile de medie şi joasă tensiune din zona Dobrogea, atât din categoria de mentenanţă, cât şi de modernizare a reţelelor şi consolidare a infrastructurii electrice. Lucrările de mentenanţă urmăresc realizarea reviziilor tehnice şi remedierea potenţialelor probleme cât mai rapid posibil.

Pentru lucrările de execuţie şi modernizare, se vor realiza: extinderi de reţele în instalaţiile Reţele Electrice România, execuţia de linii aeriene şi subterane de medie şi joasă tensiune, branşamente şi posturi de transformare aeriene, precum şi lucrări pe barele de medie tensiune ale staţiilor de transformare.

De asemenea, sunt prevăzute lucrări de modernizare a instalaţiilor existente, securizare a grupurilor de măsură, îmbunătăţirea nivelului de tensiune în reţelele existente, lucrări de întărire reţea.

Durata contractului este de 60 de luni, începând cu data semnării acordului cadru de către ambele părţi”.