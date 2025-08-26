RetuRO: 3 miliarde de ambalaje returnate şi 215.000 de tone reciclate în primele şapte luni din 2025

RetuRO, administratorul Sistemului de Garanţie-Returnare, cel mai mare proiect de economie circulară din România, anunţă evoluţia şi rezultatele programului pentru perioada ianuarie-iulie 2025, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

De la începutul anului, aproximativ 3 miliarde de ambalaje cu garanţie au fost returnate de către consumatori, iar RetuRO a predat către reciclatori o cantitate de 215.000 de tone de ambalaje.

Potrivit sursei, în luna iulie au fost colectate peste 580 de milioane de ambalaje SGR - aceasta este cea mai mare cantitate de la lansarea sistemului în noiembrie 2023 şi reprezintă 79% din cantitatea pusă pe piaţă.

Cu o rată de colectare de 79% în primele şapte luni ale acestui an, Sistemul de Garanţie-Returnare continuă să sprijine tranziţia României către o economie circulară, mobilizând milioane de români să adopte un comportament responsabil faţă de mediu.